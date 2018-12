Destino incierto para la estación de servicio ACA de Confluencia

Tras más de 75 años de funcionamiento, hay incertidumbre sobre el futuro de la estación de servicio ACA de Confluencia.

Abrió sus puertas en enero de 1943, cuando nada en sus alrededores era lo que es hoy. Sirvió durante décadas, como un punto de encuentro para pobladores de la zona, que llegaban al lugar a comprar víveres, a buscar combustible o simplemente, a encontrarse con alguna cara conocida.

Según informa el Diario Andino, el 31 de diciembre vence la concesión actual de la estación de servicio y no se sabe cuál es el futuro que le deparará al edificio ubicado justo donde se unen los ríos Limay y Traful.

“Desde ACA Neuquén confirmaron a DiarioAndino que la estación cerrará a fin de mes, pero no pudieron asegurar si luego continuará operativa o cuándo volverá a abrir”, indicaron en el portal digital de Villa La Angostura.

Confluencia, como se conoce a la estación de servicio, está ubicada a menos de 70 kilómetros de Bariloche y a 114 de Piedra del Águila. En el medio, hay mucho, aunque a simple vista no se vea. Durante las 7 décadas de vida, pasaron cientos de miles de personas por el lugar, y pasó su historia.

Quienes se criaron en la zona, recuerdan a la estación de servicio casi como “el shopping” de aquel entonces. A pocos kilómetros por ruta de ripio se encuentra Cuyin Manzano, a unos más, Traful, y hacia el otro lado, bordeando las aguas del río Traful, hay campos, estancias, pobladores que viven en el medio de la zona rural y que tantas veces llegaron a Confluencia a comprar algunas provisiones. El diario, los cigarrillos y las golosinas, siempre infaltables para quienes hacían paradas en el lugar.

Hace más de 18 años está a cargo del lugar Alfredo Ruppen, un neuquino que llegó a probar suerte unos meses y se quedó allí casi dos décadas, aunque ahora, no se sepa qué pasará en 2019 con el lugar.

En Villa Traful funciona una sola estación de servicio privada que justamente compra combustible en Confluencia, ubicada a 35 km. De cerrar el ACA, los turistas que vayan a Traful por confluencia o bien que estén en la localidad cordillerana tendrían que viajar hasta Villa La Angostura para abastecerse de combustible.

“El concesionario que está se va el 31 de diciembre y aparentemente el ACA no tiene concesionario, tenía alguien designado pero finalmente no está confirmado. Es un tema, porque no dan los números”, comentó a DiarioAndino Omar Torres, propietario de la estación de la localidad ubicada a 35 kilómetros de Confluencia.