Criptomonedas: la inversión de la década con soberanía de las personas, no de Estados ni empresas

Bitcoin logra récords históricos y los mercados cripto son los que más han crecido durante la pandemia. Una nota de Julieta Schulkin, publicada en Infobae, que muestra estas inversiones alternativas al ahorro en pesos y dólares, y presenta tips para principiantes.

En abril de 2020, según Google Trends, el interés argentino por las criptomonedas creció un 136% respecto del mismo período del año pasado. Tuvo un volumen similar al de las búsquedas de “plazos fijos”. Esta tendencia siguió en alza en los próximos meses.

En mayo y julio, se consolidó dentro de la categoría finanzas y hoy supera a las búsquedas en Google de plazos fijos. El interés por adquirir criptomonedas aumentó en un 300% en el último año y la búsqueda de “compra de bitcoin”, un 200%. Surge la pregunta entonces, ¿es realmente posible ahorrar en criptomonedas hoy en la Argentina?

“¿Es posible ahorrar en otra cosa? En la Argentina, en pesos no podes porque tenés una inflación sistemática del orden del 50% anual, en el caso de un año ´estable´. En dólares, tampoco, porque no podes tenerlos adentro de un banco, y no los podes tener debajo de un colchón porque corres el riesgo de que entren a tu casa, y en definitiva, es una gran operatoria en negro que alimenta el incentivo a la inseguridad”, señala a Infobae Santiago Siri, emprendedor, uno de los primeros argentinos en hablar de bitcoins, 8 años atrás, en su columna de tecnología en el programa radial “Basta de todo”, conducido por Matías Martin.

Explica que las criptomonedas brindan los elementos soberanos para que una persona tenga control directo de sus assets (activos). Toda la criptografía de los blockchains está puesta al servicio de garantizar que quien tenga la posibilidad de mover ese dinero, sea pura y exclusivamente quien tiene la clave para hacerlo.

“Por otro lado, al tener esa soberanía, tenes el elemento que caracteriza el cash, es algo que da cierto grado de control que no es fácil de acceder si no fuera con el uso de cash, que a su vez, es bastante limitado también. El cash no es fácil de esconder, en cambio cripto se esconde fácil, con una clave. Y por otro lado, se puede transferir a cualquier lado, podes enseñarle a cualquiera a recibirlo, a instalarse una wallet y volverse un usuario dentro del sistema”, señala el autor del libro “Hacktivismo: La Red y su alcance para revolucionar el poder”.

Siri dice no encontrar otra opción mejor y legal que las criptomonedas para el ahorro. En ese sentido, es posible usar stablecoins (monedas estables) como DAI o USDT (Tether), que son estables contra el dólar. “Son pequeños experimentos 1 a 1 de la convertibilidad, hechos con smart contracts, y luego está lo más arriesgado por su volatibilidad y lo cambiante que es Bitcoin, como reserva de valor a largo plazo, con su politica monetaria deflacionaria, y Ethereum, que es el combustible de la computación de smart contrasts”, explica.

Para principiantes: ¿por dónde empezar?

“Las criptomonedas son activos que cotizan las 24 horas los 365 días del año en un mercado que está manejado en su mayoría por robots que hacen compra-venta muy rápidamente. No existen organismos que regulen estos mercados. Esto hace que puedan existir movimientos que generen mucha volatilidad y que los retornos se asemejen a los retornos de los casinos”, explica a Infobae Luis Paolini, director de la Licenciatura en Administración y Sistemas del ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires).

Realizar una inversión en criptomonedas es bastante simple. Se debe crear una billetera virtual que puede ser privada o en algún exchange y se agregan fondos. Con las cuentas fondeadas se procede a la compra. “También se pueden comprar y vender entre pares, de la misma manera que si acordamos comprarle criptomonedas a un conocido”, agrega Paolini.

Recomienda ahorrar en stablecoins como DAI, USDT o USDC, las más reconocidas hoy. “Efectivamente, hoy se pueden comprar criptomonedas ´estables´, que están atadas a monedas de referencia (como el dólar). Esto sería como ahorrar en dólares pero en vez de tener los billetes físicos o los dólares en una caja de ahorro o seguridad, están en una billetera virtual”, señala.

Quien tenga interés por estas inversiones, seguramente sepa que la escalabilidad de Ethereum tiene buena reputación. “Está aproximándose cada vez más a la visión que tuvo siempre que es convertirse en una plataforma de computación distribuida. Esto implica que hay soluciones que pueden ´montarse´ sobre Ethereum pero para que las mismas puedan funcionar de manera fluída, la red de Ethereum tiene que ´escalar´, o sea, tiene que funcionar rápido y lograr hacer muchas transacciones por segundo independientemente de la cantidad de soluciones que se monten sobre la red”, explica Paolini.

Respecto del Bitcoin (que este año ha llegado a valores históricos y al momento del cierre de esta nota cotizaba a USD19.000 la unidad de Bitcoin), señala que mucha gente recurre a esta criptomoneda para poder comprar un activo líquido y dolarizado frente a las limitaciones existentes para adquirir moneda extranjera.

El problema con Bitcoin particularmente es que al ser muy volátil, el ahorro puede terminar en pérdida, por eso para ahorro sería conveniente la compra de alguna criptomoneda estable, que es lo que permite hacer sistemas de créditos, sistemas de derivados, de préstamos y otros sistemas financieros, que se fundamentan en el uso de contratos inteligentes, y su ejecución requiere Etherable.

Entonces, Bitcoin y Ether son apuestas a un tipo de infraestructura económica nueva, alternativa y que le da sobernía a las personas, no a los estados ni a las empresas. “El mundo en este momento está viendo cómo se cae a pedazos la democracia más grande del mundo con la dificultad que tiene para contar votos, y al mismo tiempo, casi al unísono, Bitcoin logra récords históricos y los mercados cripto son los que más crecieron en todo 2020, durante la pandemia”, dice Siri.

Ahorrista en primera persona

Guillermina es cirujana, tiene 34 años y prefiere resguardar su identidad. “Yo empecé a ahorrar en una plataforma, en una aplicación que se llama Satoshi Tango. Se transfiere dinero desde tu cuenta de banco a la app, y luego podes comprar la criptomoneda, que va cambiando su valor, porque la cotización va fluctuando todo el tiempo. Satoshi y otras apps de criptomonedas, como BitStamps y otras, te permiten comprar diferentes criptomonedas”, dice a Infobae.

Aconseja estudiar el mercado de criptomonedas, pues cada inversión tiene su tiempo. Dice estar pensando en inversiones. En binance.com se pueden hacer plazos fijos de esas monedas a un costo anual, por ejemplo, para DAI, una stablecoin, del 4,5% anual. (Julieta Schulkin – Infobae)