Créditos UVA: se termina el congelamiento y podría haber aumentos de más del 50 por ciento

A solo unos días de que finalice el congelamiento de cuotas de créditos UVA, quienes tomaron esos préstamos reclaman asistencia estatal para reestructurar deudas y suspender ejecuciones.

Los Hipotecados UVA indicaron que recibieron una comunicación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a través de la cual les informaron que no se encuentra “en condiciones de poder brindar ningún tipo de solución” a los reclamos del sector.

“Esta notificación expone públicamente la falta de consideración y el incumplimiento que el Gobierno tiene sobre la delicada situación que las familias damnificadas tenemos y el desgaste innecesario al que remite esta situación”, consideraron.

Subrayaron que “la decisión llega luego de más de un año de citarnos en forma presencial y virtual para iniciar sin resultados la llamada Mesa Técnica, impulsada por la ex ministra Marí Eugenia Bielsa y continuada por el actual ministro Jorge Ferraresi”.

“Ante la ausencia de convocatoria no se avanzó en una solución a nuestra problemática”, criticó la agrupación, en un comunicado, en el cual alertó: “Tenemos acumulado un 300 por ciento de aumento en la deuda y cuotas”.

Los hipotecados apuntaron: “La mayor parte de las familias trabajadoras de clase media han tenido paritarias por debajo del 30% en lo que fue el 2020 y, en muchos casos, falta de ingresos por ser monotributistas o trabajadores independientes, y pérdida de empleos”.

“Los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron bancos estatales en su mayoría. Somos el resultado de una decisión política”, argumentó, y afirmó que el Estado “tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano”.

“Necesitamos que retome el Estado una mirada que proteja el derecho a la vivienda por sobre los intereses financieros”, insistió la organización.