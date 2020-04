Coronavirus: Trabajo tiene como objetivo evitar los despidos y que las empresas no caigan

En el marco de la pandemia por el COVID-19 “nuestro objetivo principal, acá y en todo el país, es evitar los despidos, que no se rompan los contratos de trabajo” sostuvo el titular de Trabajo, Jorge Stopiello.

Además, indicó que, también, se apunta a que las actividades con ingreso cero no se caigan, “de allí que los últimos anuncios de Nación tienen que ver con contener y asistir a las PyMEs y empresas”, expresó el funcionario.

Informó en este sentido que en lugar de los REPRO que se pusieron en marcha en la primera etapa de la cuarentena, que permitía complementar la remuneración de un trabajador, “ahora directamente se ha armado una escala desde el salario mínimo, vital y móvil que va de los $16.875 hasta los $33.750 netos como máximo, donde se cubre el 50% de la remuneración neta de un trabajador”.

Stopiello señaló que “uno se prepara para momentos económicos difíciles, pero como no hay antecedentes sobre esta pandemia y no se sabe cuándo finalizará, no se puede hacer una medición hoy del impacto que tendrá”.

En la última videoconferencia con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, Stopiello coincidió en “que lo que estamos haciendo es que no se rompan los contratos de trabajo, eso es lo primordial que nos hemos impuesto en Río Negro y en todo el país”.

Las últimas medidas de Nación para que las PyMEs y empresas no caigan “son más simples y más rápidas”, como cubrir a través de una escala las remuneraciones de los trabajadores. “Esto lo tramita el empleador directamente y en forma on line a través de una sola ventanilla que es la AFIP, donde se informa sobre la nómina de los trabajadores registrados y el estado hace una evaluación”, explicitó el funcionario.

Expresó que además que “traerá un alivio los créditos a tasa cero que se van a dar a partir de ahora a pequeños contribuyentes, con garantía de dos fiduciarias del Estado”.

Ratificó el contacto permanente con sindicatos y empresas en la provincia “para tratar de solucionar rápidamente los problemas”, y así se ha hecho ante planteos de la UOCRA, por los trabajos de cosecha y en los galpones de empaque, con empresas de transporte como Ko Ko, entre otros.

Informó que hasta el 31 de marzo se recibieron 31 denuncias por despidos donde se actuó a través de abogados, pero luego del decreto nacional que impide cesar con los contratos de trabajo, no ha habido comunicación de despidos. No obstante mencionó que como no siempre se realizan estas denuncias, se trata de relevar o intervenir a través de las delegaciones.

En otro orden, anunció que sacó una Resolución N° 591, “donde le solicitamos a todos los empleadores de la provincia que envíen a una casilla de e-mail cuál es el protocolo sanitario que están utilizando en los lugares de trabajo”, recordó que se les envío un instructivo y el no cumplimiento puede ser motivo de clausura.