Coronavirus: desde el municipio afirman que “estamos preparados”

Patricia Díaz, subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad de Bariloche, brindó una conferencia de prensa para dar detalles de todos los protocolos de emergencia y contingencia que ya están vigentes en la ciudad, ante la posible llegada del COVID-19, conocido comúnmente como coronavirus.

Trabajo articulado entre instituciones

“Tenemos el control de las acciones de mitigación y contención, para implementar y coordinar todas las medidas —remarcó Díaz—. Estamos trabajando todos los días con Salud Pública, las entidades de respuesta y las organizaciones intermedias y privadas. No es una improvisación”.

La especialista en Protección Civil detalló que ya se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que además en caso de ser necesario estará operativo las 24 hs. Además, personal del Hospital Zonal “Ramón Carrillo” ya ha capacitado a los despachadores de Protección Civil para que puedan dar respuesta al vecino y guiarlo en caso de consultas. De todas maneras, recordó que la línea telefónica oficial y recomendada es el 911, tanto para realizar consultas como para informar por la aparición de síntomas, sobre todo en casos de personas que hayan estado en el exterior o en contacto con viajeros recientes.

“La clave es trabajar en cooperación y coordinación, y es lo que estamos haciendo —señaló—. Todas las fuerzas de seguridad e instituciones han puesto a disposición del plan de contingencia todos los recursos logísticos necesarios, nos estamos adelantando todo lo posible en un evento que es extremadamente dinámico y que requiere trabajar en la mitigación. No se puede trabajar en la prevención absoluta, porque no se puede evitar por completo que pase”.

Díaz recordó que “contamos con un plan de emergencia desde 2016 que ya contaba con este escenario posible, tenemos planes de contingencia interinstitucionales y a nivel municipal estamos trabajando en el plan interno para la Municipalidad, para establecer las oficinas de trabajo mínimo en caso de ser necesario, para que la ciudad siga funcionando”.

Medidas individuales y prevención colectiva

“¿Va a haber casos? Claro que sí, no existe la frontera cerrada, es imposible. Pero tengamos en cuenta que la proacción y la acción que cada uno de ustedes está llevando adelante en sus casas ya es uno de los factores fundamentales para la resiliencia en este caso”, indicó la titular de Protección Civil.

De hecho, Díaz enfatizó la importancia de que cada persona en la ciudad implemente las recomendaciones básicas de higiene personal y desinfección asidua de espacios compartidos: “No se necesitan cosas especiales, se necesita lo mismo que para cualquier virus”. La misma recomendación vale para aquellas personas que trabajen en atención al público y con el turismo: “El primer mensaje es el de la preservación de la higiene de cada uno de los empleados, limpiarse y mantener limpio el lugar de trabajo. Las medidas de profilaxis son las mismas que para una gripe común”.

“Esto siempre tiene que basarse en la resiliencia de la comunidad. Bariloche es una ciudad resiliente, proactiva, tiene las condiciones para poder hacerle frente a esto, el control de todo esto lo tenemos nosotros en nuestras manos”, aseguró la subsecretaria de Protección Civil.

“Hay que bajar el nivel de nerviosismo”

“Tenemos que parar con la infodemia, con el miedo que se va generando a través de la información excacerbada e innecesaria. Hay que brindar información clara, concreta y precisa”, sostuvo Díaz durante la conferencia de prensa, y añadió: “Hay una percepción y hay una realidad, y junto a los medios tenemos que trabajar en la percepción: bajar los niveles de ansiedad que esta percepción nos está entregando, y parte de la percepción está construida a partir de la desinformación o del exceso de información”.

Desde la Municipalidad “se trabaja con la información que baja el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se improvisa”. Y pidió a la comunidad y a los medios de comunicación no distribuir información no oficial y no chequeada: “Todo lo referido a Salud lo informará la IV Zona Sanitaria a través del director del Hospital Zonal, pedimos que se desestime toda cadena de Whatsapp o redes sociales que no tenga información oficial”.

Además, destacó que “todavía no hay circulación de virus en la República Argentina, hay que bajar los niveles de nerviosismo porque, mientras no haya circulación viral, no significa que cualquiera que tenga un poco de tos tenga coronavirus”.