Continúan los operativos para regresar a turistas a sus ciudades

Bariloche es una de las ciudades que más se ha ocupado de gestionar la salida de los miles de turistas que se encontraron varados en la ciudad a partir del establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los operativos continúan para que puedan irse por vía terrestre las personas que aún quedan varadas en la ciudad, pese a que ya dejaron Bariloche alrededor de 8000 personas desde el inicio de la cuarentena.

A pesar de los principales obstáculos -vinculados con la cancelación de vuelos domésticos de todas las aerolíneas, y los cruces de jurisdicciones con normativas distintas en el tránsito terrestre-, desde el Municipio se focalizó la gestión de soluciones con el Ministerio de Transporte de la Nación y el gobierno de Río Negro.

“Pocas ciudades del país se han puesto al hombro gestionar soluciones para los turistas varados, y de hecho por eso tenemos tantos inconvenientes para que los barilochenses que están en otras localidades puedan regresar”, detalló el secretario de Turismo municipal, Gastón Burlon. Y recordó que el Municipio logró organizar una gran cantidad de viajes, tanto por vía aérea como terrestre.

“En los primeros días sacamos una cantidad importante de vuelos especiales, y lamentablemente teniendo varios más ya organizados nos quedamos sin esa opción cuando no se le permitió a las aerolíneas seguir realizando vuelos domésticos en todo el país”, señaló el funcionario.

Además, desde el inicio de la cuarentena se logró sacar de la ciudad a una gran cantidad de pasajeros a través de buses regulares que salieron con operativos especiales de prevención desde la Terminal de Ómnibus local.

Cada gestión implicó un asiduo contacto con los ministerios de Transporte, del Interior y de Turismo de la Nación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Gendarmería, Policía Federal, de Río Negro y otras fuerzas involucradas en los operativos, además de consulados y embajadas para el caso de varados de nacionalidad extranjera.

Muchos de los mayores obstáculos estuvieron en la diversidad de normativas, a veces incluso contradictorias, para transitar entre provincias. Por eso, hasta ahora los traslados terrestres han sido a las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, Bahía Blanca, Cipolletti y General Roca, con quienes se lograron articular los permisos necesarios junto a la Nación. Gracias a esas gestiones también se logró recientemente autorizar la salida de caravanas de autos particulares que tenían como destino la ciudad de Buenos Aires y localidades del norte del país, como fue el caso de Jujuy en el día de hoy. Es más dificultoso el tránsito hacia el sur, ya que varias provincias tienen cerrados los ingresos.

En cada caso, la Nación sólo autorizó los viajes de las personas que acreditaran domicilio en el destino aprobado. “Además, cada ciudad de destino debía autorizar el ingreso de esas personas, y sólo autorizaban a quienes podían constatar con su DNI que vivían allí, así que por cada pasajero tuvimos que gestionar notas firmadas por las autoridades de esa ciudad que admitieran su ingreso”, precisó Burlon. Por esa razón, tampoco pudieron viajar personas que quisieran usar esos viajes para acercarse a su ciudad de origen.

“Hay que entender que hacemos todo lo humanamente posible por resolver cada caso, pero nuestro límite lo marcan los decretos del Presidente de la Nación, el Municipio no tiene potestad para dar autorizaciones que no le competen o que se contradicen con las normas vigentes a nivel nacional o de otras provincias y ciudades -explicó Burlon. Muchos nos piden que les hagamos autorizaciones que, si salen de la ciudad, no les serán válidas apenas salgan de los límites de la ciudad o de la provincia, porque no podemos dar salvoconductos para circular por el país”.

El funcionario indicó que “tenemos todavía personas que no han podido regresar a sus casas, algunos de ellos porque viven en otros destinos que aún no han autorizado el ingreso de pasajeros, o no han aplicado protocolos de tránsito terrestre por sus rutas provinciales; en algunos casos también hubo turistas que se negaron a viajar en colectivo porque preferían volver en avión, y cuando esa opción se agotó ahora nos piden una solución que ya no podemos dar, por lo menos hasta que la Nación reactive las autorizaciones de tránsito terrestre”. De hecho, quedó el registro de numerosos casos en los que se llamó a la persona para sumarla a un viaje por tierra y las personas se negaron porque preferían esperar a poder regresar por vía aérea.

Otro de los casos de difícil resolución son aquellas personas de localidades más lejanas y pequeñas: las empresas de ómnibus no ponen a disposición los vehículos si no hay una cantidad de pasajeros considerable que amerite el viaje y el riesgo para los choferes. “Por eso también hay turistas a quienes todavía no hemos contactado, ya que llamamos a las personas a medida que van surgiendo las soluciones que se ajustan a su caso”, sostuvo el secretario de Turismo.

Actualmente, la Secretaría de Turismo sigue reuniendo datos de personas varadas en la ciudad, ya que con ese registro se puede sistematizar la cantidad real de turistas en esta situación y continuar las gestiones de permisos nacionales e interprovinciales que se requieren para la salida de colectivos y caravanas a los distintos destinos.