Cómo pagar las facturas de electricidad

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informa a sus asociados las vías disponibles para concretar el pago de las facturas con diferentes modalidades, por un lado para las facturas que aún NO vencieron y por otro para las facturas ya vencidas.

Pago virtual de facturas NO vencidas

Las facturas que NO estén vencidas se pueden abonar las 24 horas y los 365 días del año sin salir de casa. Para esto se pueden utilizar los siguientes medios de pago on line:



– Ingresando a tu homebanking, utilizando la clave Banelco o Link que figura en tu factura dependiendo de la red con cual opere tu banco. – Ingresando a Pago Mis Cuentas, en la dirección web https://pagomiscuentas.com/ y utilizando la clave Banelco que figura en tu factura encontrarás tu vencimiento en el Rubro Cooperativas, identificada como Empresa CEB Coop Elec Bariloch – Ingresando a la dirección web https://www.redlink.com.ar/link_pagos_y_cobranzas.html y utilizando la Clave Link que figura en tu factura.

– A través de Mercado Pago, descargando en tu celular la aplicación MercadoPago, presionando el botón Pagar Servicio, se puede leer el código de barras de la factura hasta el día del segundo vencimiento y abonar con la tarjeta de débito que tengas asociada en esa aplicación.



Pago presencial de facturas NO vencidas El pago presencial de facturas no vencidas se puede realizar a través de Rapipago