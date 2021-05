Comienzan la aplicación de la segunda vacuna a mayores de 80 años

El Hospital Zonal anunció que desde este martes al mediodía comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik para mayores de 80 años.

Los beneficiarios no deben acercarse al nosocomio, aunque sí deben estar atentos a la comunicación que el personal hospitalario realizará para convocarlos y asignarles un turno.

“Se solicita a este grupo -y familiares que hayan dejado su contacto – que por favor estén atentos al teléfono que los estamos contactando de a poco” informaron desde el Ramón Carrillo.

Además solicitaron que, quienes aún no fueron convocados, que aguarden el llamado debido a que el arribo de las vacunas, es paulatino.

Los beneficiarios serán personas mayores de 80 años que estén en el listado de inscriptos.

Mencionaron además que las personas que acudan a pesar de no haber sido convocadas, no serán vacunadas.