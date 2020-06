Comercio de Bariloche en rojo: pocas expectativas de recuperación, según encuesta de la CCI

Para el 70% de las empresas la facturación cayó un 80%. Sólo el 51 pudo pagar sueldos en abril. El 64% no podrá pagar aguinaldos. Sólo el 26% puede pagar sueldos de mayo. Más del 60% no recibió ayuda financiera alguna. Casi todos dejaron de pagar alquileres. El 71% no podrá pagar la TISH y el 65% no podrá afrontar Ingresos Brutos. Lo destacable: el 61% cobró el subsidio del Estado nacional para salarios.

Esa es sólo una muestra del panorama registrado por la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche (CCI) en una nueva encuesta en sus sectores representados.

La encuesta fue realizada entre el 26 y el 29 de mayo y la entidad la difundió para mostrar la necesidad de recuperar la actividad económica. Estos son los resultados:

Sólo un 5% de los comercios podrá cubrir el pago de salarios y afrontar el pago de los gastos fijos del mes de junio con sus reservas financieras actuales, un 44% lo podrá hacer parcialmente. Otro 37% argumenta que no lo podrá hacer ni siquiera con las ayudas del gobierno y un 14% está considerando cerrar su establecimiento.

El 3% de los locales estuvieron operativos desde el 20 de marzo al comienzo de las restricciones y se incrementó ese número al 6% hacia el 12 de mayo, finalizando en un 12% los locales abiertos durante la última quincena.

La disminución de ingresos por facturación de los comercios representó en promedio el 80% en más del 70% de los casos, incluso en algunos casos fue nula.

Cheques rechazados: para el 48% de los establecimientos representaron renegociaciones de fechas para su cobro, para otro 12% no pudieron cobrar hasta el 50% de los mismos y un 6% que no cobraron más del 50% de los cheques en cartera.

Sólo el 51% pudo abonar los salarios de abril, un 36% lo hizo parcialmente y un 13% aún no pudo completarlos. Ello a pesar de que el 61% recibió el subsidio para el pago de salarios que el Estado Nacional otorgó a través del Programa ATP. A la fecha de realización de esta encuesta, el 8% aún estaba aguardando la confirmación del beneficio, el 11% fue rechazado, el 14% no calificaban entre los potenciales beneficiarios y un 6% no lo había solicitado.

Salarios de mayo: el 26% podrá abonar el 100%, el 53% sólo una parte y el 22% restante no podrá abonarlos. Existen diferencias en cuanto a la respuesta sobre el uso del Programa ATP para este mes, ya que las inscripciones fueron del 59% de los casos, el 17% fueron rechazados, el 12% no están comprendidos entre los posibles beneficiarios y el 13% restante no intentó acceder al programa.

Aguinaldo: el 7% dice que estima poder abonarlo, el 29% podrá abonar una parte y el 64% restante estima que no podrá hacer frente a su pago.

Pago de alquileres comerciales: representan el 72% del universo encuestado. El 10% pagó según las condiciones contractuales, un 9% fue eximido del pago por el propietario del inmueble, otro 66% pagó parcialmente el alquiler con o sin acuerdo del locatario y un 15% no pudo pagarlo.

Pago de tasas e impuestos: el 71% de los establecimientos estiman que no podrán cubrir el pago de TISH, un 16% una parte y sólo el 13% podrá abonarla.

En el caso de Ingresos Brutos, el 65% no podrá abonarlos, el 24% podrá cubrir una parte y el 11% los abonará.

Expectativa de recuperación de actividad normal: para el 45% será dentro de seis meses, para un 40% dentro de un año o más y para un 7% no creen que podrán volver a la normalidad. Un 6% estima recuperarse en tres meses. Un 2% que dice que opera normalmente.

Los encuestados solicitaron medidas para poder sostener su actividad, entre otras:

− Créditos blandos a tasa 0% con devolución en 12 cuotas a partir del fin del ASPO, para regenerar capital de trabajo.

− Exención de tasas e impuestos por los períodos en los que no se pudo trabajar. Hasta ahora se han conocido solo medidas que implican prórrogas, pero difícilmente los comercios puedan cubrir esos pagos.

− Posibilidad de negociar reducción de salarios durante los períodos en los que no se trabaja o que en su defecto el Estado mantenga el Programa ATP pero sin restricciones mientras dure el ASPO.

− Exención de pago de renovaciones de habilitaciones comerciales con vencimientos durante el año 2020.

− Posibilidad de renegociar montos y vencimientos de servicios públicos, agua, saneamiento urbano, residuos comerciales, energía, especialmente en aquellos casos donde hay parámetros fijos de consumo o por ejemplo de potencia contratada que no se está utilizando por estar cerrados.

− Baja de tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales.