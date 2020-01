Comenzó la venta de pasajes Brasil-Bariloche para la temporada invernal

La Feria Internacional de Turismo de Madrid volvió a tener a Bariloche como protagonista. El Intendente Gustavo Gennuso, el Secretario de Turismo Gastón Burlon y la Ministra de Turismo Cultura y Deportes de la Provincia Martha Vélez representaron a Bariloche en las actividades realizadas en el marco de la feria.

La agenda definida por Emprotur incluyó encuentros con operadores, líneas aéreas y medios de prensa europeos masivos y de la industria.

Emprotur ofreció capacitaciones sobre Bariloche a operadores y agentes de turismo españoles y portugueses, dentro de la feria y en las oficinas de las empresas que tienen a la ciudad en sus paquetes turísticos.

Junto a Air Europa, línea aérea que tiene vuelos directos desde Madrid a Buenos Aires y Córdoba, el ente ofreció capacitaciones especiales para sus clientes de España y Portugal. En diciembre Bariloche invitó a los principales diarios españoles a visitar la ciudad para presentarla como destino anual para el mercado español.

Argentina recibió en 2019 más de 970 mil turistas desde Europa. 215 mil fueron viajeros españoles. La mayor parte de los turistas españoles que viajan a Argentina pertenece al grupo de entre 30 y 44 años de edad (28%), seguido de menores de 18 años (26%). La temporada preferida para visitar Argentina se concentra entre los meses de noviembre y diciembre. La estadía promedio es de 21 noches, con un gasto promedio superior a los 1.400 dólares.

Más vuelos directos a Bariloche

LATAM Brasil comienza a vender pasajes para su vuelo directo entre San Paulo y Bariloche durante la temporada de invierno, entre el 29 de junio y el 15 de agosto de 2020.

Para la ruta, se utilizarán aviones A320, cuya capacidad es de hasta 174 pasajeros en clase Economy y Premium Economy.

Serán 9 frecuencias semanales, con un vuelo diario y un refuerzo los sábados y los lunes, partiendo de San Pablo a las 11:35 horas, arribando a las 16:15

Los tickets salen a la venta a un precio de 2,217 reales (ida y vuelta con impuestos incluidos), unos 530 dólares al cambio actual. Ya están disponibles en el sitio web de la compañía (latam.com) y en agencias de viajes.

Bariloche: la mejor para los turistas de Brasil

En su 18ª edición, The Best of Travel and Tourism 2019 de la Revista Viagem sigue siendo el premio turístico brasileño más relevante ya que la elección es hecha por el público. Son 24 categorías, desde aerolíneas hasta hostels. Bariloche fue electa por los turistas como mejor destino de nieve. Otros ganadores fueron la ciudad de Río de Janeiro, Universal Studios y Emirates como línea Aérea.

Además de reconocer los establecimientos y servicios de prestigio en el mercado brasileño e internacional, la investigación señaló la importancia que el viajero atribuye a Internet al elegir un servicio de viaje. La encuesta muestra que el 67 % del público utiliza motores de búsqueda y compara precios antes de comprar un pasaje, paquetes o reservar alojamiento. Por otro lado, el número de quienes cierran negocios en Internet es ligeramente menor, 49%, lo que indica que los brasileños todavía prefieren el trato con un agente de viajes