Chamatrópulos: “lo de Latam es gravísimo, y podríamos perder a Flybondi y Jetsmart”

“Si esto sigue así, además de Latam podemos perder Flybondi y Jetsmart, todas fueron muy importantes para Bariloche pero las reglas de juego actúan en contra. Andes también venía complicada en su operatividad y subsistía en base a acuerdos con Aerolíneas, dependerá de eso”.

Este análisis sombrío es del concejal y ex jefe de Gabinete municipal Pablo Chamatrópulos, quien además de su recorrido político originario de capital y el conurbano de Buenos Aires, de las gestiones del desembarco de vuelos regulares de empresas low cost en Bariloche e incluso con Aerolíneas y Austral.

“Las señales no son positivas, no van en la dirección de sostener políticas de cielos abiertos e impulsar el desarrollo aerocomercial. Hay una preminencia del sector gremial y eso se ve en la salida de Latam, que no pudo negociar con los gremios pagos parciales de salarios en el contexto de crisis de la pandemia”, agregó en diálogo

El concejal destacó que Latam tiene 1.705 empleados en Argentina y dijo que “los sindicatos tradicionales van a tener que explicar a todas esas familias qué estrategia usaron para defender los puestos de trabajo”.

“Todas las nuevas compañías sumaron empleo, inversión y desarrollo” afirmó, destacando el fuerte aporte para Bariloche.

Indicó que “Andes ya antes de la pandemia estaba complicada en su operatividad y pudo subsistir siempre con acuerdos con Aerolíneas. Tal vez ese trato preferencial la siga protegiendo”.

En cambio, señaló que “Flybondi está complicadísima, depende solo de los destinos que vuelan y de las políticas y reglas de juego razonables, que no la perjudiquen para beneficiar a Aerolíneas”.

También sostuvo Jetsmart está a la expectativa de estas señales hostiles: “Jetsmart venía volando muy bien, con buena ocupación. Es una compañía sólida, que se asentó con fuerza en Chile y vino con su mejor potencia a Argentina, con aviones 0km y pasajes muy low cost”, dijo.

“Para Jetsmart Bariloche ocupaba hasta ahora un altísimo lugar en sus proyecciones. Soñamos con la línea Santiago de Chile – Bariloche, de convertir a Bariloche en el faro de Sudamérica para la compañía, y pasamos a la preocupación de perder su presencia. Jetsmart está estudiando el mercado de Australia y se van a ir si acá no tienen reglas de juego propicias”, opinó.

Destacó que Flybondi y Jetsmart son “empresas virtuosas”, considerando que la primera “pagó el costo del ‘síndrome del precursor’, que al ser el primero les llueven las criticas y los ataques, y luego “Jetsmart llegó perfecto”.

“Avianca no llegó a Bariloche y no logró instalarse en el país, fue un intento fallido, igual que la regional LASA”, agregó.

Cielos abiertos

Chamatrópulos consideró como acertada la política aerocomercial de “cielos abiertos” del gobierno nacional anterior y “en especial muy beneficiosa para Bariloche, generando trabajo para mucha gente e impulsando el desarrollo del turismo. El año pasado Bariloche batió todos records aéreos, hubo mucho empleo, desarrollo e inversión gracias a eso”.

“En 2016 participé de cerca en ese proceso y ví cómo la llegada de nuevos jugadores en el ámbito aerocomercial era una oportunidad única para Argentina y Bariloche. Luego, a finales de 2019, cuando se veía venir el cambio de gobierno, me reuní con Alberto Fernández y entendí que ese proceso iba a seguir: ‘no vinimos a romper contratos’, me dijo”, reseñó.

Pero señaló que “el sector empezó a tener problemas y es muy preocupante, más con la pandemia, y en particular con el retiro de Latam. Las señales son distintas, se imponen los gremios tradicionales vinculados con Aerolíneas, que van contra el desarrollo del mercado aerocomercial. Esto es muy grave, las familias de Latam aman la actividad y se quedan con las manos vacías, y para Bariloche se va la segunda compañía en importancia, es gravísimo, todos deberíamos estar gestionando para intentar revertir esto”.

El concejal se considera “siempre optimista”, aún con un pronóstico pesimista:

-“Aerolíneas maneja tarifas internacionales, que en Argentina significan un alto costo para los usuarios, no es posible que las tarifas a Bariloche sean las mismas que al exterior. Los costos internos son altos, los subsidios van 100% para Aerolíneas, que tiene un déficit descomunal”.

-“Argentina es el único país del mundo en prohibir los vuelos hasta el 1 de septiembre. Y la voluntad de cerrar El Palomar sería un golpe mortal para las low cost, en especial cuando es una posibilidad de volar por el interior sin pasar por Buenos Aires, donde está la mayor complicación con el coronavirus”.

-“En todas las actividades hubo acuerdos con los gremios para pagos parciales por la caída de la actividad. Menos en el sector aerocomercial, que tiene actividad cero. Tampoco el gobierno nacional ayuda en esto, como sí lo hace en otros rubros”.

-“Los sectores gremiales tradicionales tienen una matriz anti empresaria muy fuerte, no ejercieron presión a las low cost pero sí a las otras”.

“Si esto no cambia, si el gobierno no emite otras señales y sólo favorece a Aerolíneas, si cierran El Palomar, es muy malo el panorama. La fusión de Aerolíneas con Austral no está mal, pero la compañía no podrá absorber el personal de Latam. Ya Aerolíneas tiene un promedio de empleados mayor que el de cualquier compañía del mundo, en cualquier parámetro que se mire está sobredimensionada”, sostuvo.