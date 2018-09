Cerveza artesanal y chocolate, productos estrella en jaque por la suba de dólar

Los productores dicen que los insumos están dolarizados y que no pueden traspasar todo a precios. Aseguran que pierden márgenes de ganancias.

Dos de los productos estrella de Bariloche han sido golpeados por la suba del dólar. Se trata de los chocolates y la cerveza artesanal. En todos los casos los insumos, mediante los cuales se producen, sufrieron subas de entre el 20% y el 100% en los últimos ocho meses, según confirman a Clarín fuentes de la industria. La cerveza, por ejemplo, necesita para su elaboración diversos componentes que no se consiguen en el mercado nacional. Una tercera parte de los ingredientes del chocolate se encuentran en una situación similar.

Cerveceros y chocolateros, por ahora, han decidido absorber el aumento en los costos, pero nadie puede asegurar durante cuánto tiempo serán capaces de hacerlo. En el primer caso la malta, el lúpulo y la levadura se adquieren en el exterior. Producir un litro de cerveza artesanal cuesta hoy alrededor de 25 pesos. El valor de venta al por mayor ronda los 65 pesos, mientras que la pinta (medio litro) en los bares se vende en 120 pesos. Según datos del mercado, en 2011 producir el litro de cerveza costaba 2 pesos y se vendía al mayoreo en 12 pesos.

“No podemos trasladar el costo a los precios porque no nos comprarían. Pero lo que ha variado en los últimos años es la rentabilidad, ganamos mucho menos que cuando arrancamos hace cerca de 10 años. Para sacar una plata parecida tenemos que trabajar más y eso es lo que hago personalmente, trabajo más”, explica a este diario el empresario Ricardo Lowther propietario de la cervecería Lowther.

Voces del sector también apuntan a que el aumento de los insumos no resulta tan decisivo. Para producir 1000 litros de cerveza se necesitan 4 kilos de lúpulo, indican. La mayores fábricas de la región oscilan entre los 40 y 60 mil litros mensuales, pero la gran mayoría de los productores rondan los 5000 a los 10.000 litros por mes, señalan fuentes del negocio. En la localidad hay unas 60 fábricas de cerveza que producen alrededor de 3 millones de litros anuales del preciado líquido. El negocio mueve en la localidad unos 350 millones de pesos al año.

En el caso de los chocolates, la suba de los insumos nacionales alcanza el 20% mientras que aquellos que deben ser importados o tienen valores de referencia internacionales -como el cacao y la leche en polvo- su costo se “duplicó”, dicen en la industria. A pesar de esto las principales fábricas están sosteniendo los valores no sin quejas. “Nosotros mantenemos el mismo nivel de precios. No hemos aumentado”, indica a este diario Leticia Fenoglio, perteneciente a una de las más tradicionales familias chocolateras del sur. “Los insumos nacionales han aumentado un 20% y los importados a nivel del dólar”, agrega. Fenoglio prefiere no hablar de los costos de producción.

El kilo de chocolates premium se comercializa al público en 1200 pesos, mientras que el estándar se vende en 500 pesos. El costo de producir depende de la calidad. Fluctúa entre los 200 y los 350 pesos por kilo. En Bariloche se producen alrededor de 1000 toneladas anuales de chocolate y genera cerca de 2000 puestos de trabajo. (Clari)