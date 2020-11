Catedral: Los Pases Residentes 2020 que no se utilizaron se podrán canjear hasta el 31 de diciembre

Los residentes que no utilizaron su Pase 2020 durante la temporada invernal, podrán canjearlas hasta el 31 de diciembre por un pase de igual valor para el 2021.

Con la finalidad de evaluar e implementar opciones de flexibilización en la adquisición del Pasaje Residente año 2021, en sus distintas modalidades, para todos los residentes que no lo utilizaron esta temporada, el Directorio del Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral instruyó a las áreas internas para trabajar con sus pares de CAPSA en pos de establecer definiciones en favor de los usuarios.

Luego de analizar los diferentes reclamos y solicitudes de usuarios que no utilizaron el pase, y considerando las particulares y delicadas condiciones bajo las cuales se desarrolló la prestación de servicios en el Cerro Catedral con motivo de la pandemia por Covid-19, la Autoridad de Aplicación (EAMCEC) y CAPSA acordaron las siguientes definiciones:

-Prórroga de la fecha límite para que el beneficiario de un Pasaje Residente 2020 comunique a CAPSA la opción de no abrir el mismo, sin pérdida de lo abonado, hasta el día 31/Dic/2020.

-La opción de no apertura del Pasaje Residente 2020 se pueda llevar a cabo transfiriéndose en un cien por ciento (100%) el valor abonado, a cuenta del importe correspondiente al valor del Pasaje Residente que se fije para el año 2021. A modo de ejemplo, para quien adquirió un Pasaje Residente Catedral Clasic 2020 y no lo utilizó, podrá adquirir idéntico pasaje para el año 2021 abonando una suma total y única de $5.880 (pesos cinco mil ochocientos ochenta) durante el periodo de venta que se llevará a cabo entre los meses de noviembre y diciembre 2020.

-Se deja sin efecto el cargo administrativo equivalente al 14% del valor del Pase esquiador adulto diario temporada alta vigente (PEADTA), que –según punto 3 de las Condiciones de Venta del pasaje- se debía abonar por parte de aquellos Residentes que, por ejercer la opción de no apertura de su pasaje en el 2020, debieran cubrir al momento de la compra del pase 2021.

Cabe recordar que la apertura al público residente del Cerro Catedral se realizó en un marco de extremo cuidado, con la implementación de protocolos especialmente diseñados en conjunto entre el EAMCEC y CAPSA, bajo la observancia de todas las restricciones y cuidados de índole sanitarias establecidas por los gobiernos nacional, provincial y municipal.