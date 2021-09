Carreras: “Queremos demostrar que ser propietario de viviendas es posible”

Con la presencia de la Gobernadora, Arabela Carreras, se presentó en Bariloche el nuevo procedimiento de aplicación de la Ley Pierri, herramienta que facilita la obtención del título de propiedad a las familias de menores recursos. “Es cumplir el sueño de muchas familias. Queremos demostrar que ser propietario de viviendas es posible y el rol del Estado es fundamental”, resaltó.

En San Carlos de Bariloche, la Gobernadora destacó los avances logrados a través de la Ley Pierri en la provincia, con 31 municipios que ya adhirieron a la medida. Además, se firmaron convenios con el Consejo de Agrimensores y el Colegio Notarial para acordar un trabajo conjunto y lograr que los trámites sean mucho más económicos.

Carreras entendió que hay “una enorme injusticia y un enorme desequilibrio” respecto a la distribución y el acceso a la tierra. En ese sentido, remarcó la importancia de este tipo de políticas públicas que “ratifican nuestra posición de defensa de la propiedad, del Estado como garante de esa propiedad y desalentando la tenencia irregular de la tierra, llamadas comúnmente tomas”.

Señaló que una toma irregular “condena a las familias a muchos años de mal vivir, porque no se accede al agua potable, la electricidad es un riesgo todos los días, no hay cloacas, no hay gas y las casas son precarias”, entonces “el Estado no puede alentar esto, pero tiene que generar alternativas para que la familia pueda tener su lote”.

En ese marco, detalló que la Provincia tiene en marcha una serie de herramientas que buscan facilitar el acceso a soluciones habitacionales. Una de ellas es la Ley Pierri, que se suma al programa Suelo Urbano que genera lotes con servicios, además de los planes de construcción de viviendas. “En estos días estaremos llamando a licitación para construir las primeras de las 1.300 casas que tenemos comprometidas por Nación, además de las obras que ejecutamos con fondos propios”, adelantó.

“La Ley Pierri nos va a permitir otorgar un derecho completo, porque tener una casa sin título es tener parte de un derecho. Tener el título es lo que iguala a los propietarios. En todo esto, fue clave el rol que tuvo el Ministerio de Gobierno y Comunidad, de poner a todas las partes de acuerdo y con muy buena voluntad”, remarcó.

Acompañaron a la Gobernadora, el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, quien agradeció a la Gobernadora porque “este paso cumple una demanda fuertísima de la comunidad y pudimos trabajar para permitir que muchas personas, que están esperando hace décadas, puedan tener la propiedad de sus tierras”.

¿Cómo será el nuevo procedimiento?

El secretario de Gobierno, Agustín Ríos, explicó detalles de la nueva etapa que se inicia en el marco de aplicación de la Ley Pierri. “Nuestra primera tarea fue realizar un relevamiento y nos propusimos tres metas: articular con todos los Municipios, digitalizar el trámite y hacer un proceso más económico y ágil”, señaló.

Destacó que 31 municipios ya firmaron los convenios de adhesión y ahora, a partir del lunes próximo, se pondrá en funcionamiento 12 mesas receptoras de trámites en diferentes localidades, con personal capacitado en la temática.

“Las familias podrán acercarse a las oficinas a realizar todas las consultas e iniciar los trámites. La idea es seguir sumando mesas receptoras en más municipios”, dijo.

Se complementa con una oficina virtual donde se podrá realizar el trámite desde la comodidad de la casa, ingresando a http://gobierno.rionegro.gov.ar. “El vecino podrá ingresar sus datos en el formulario, ese sistema se vinculará con el Municipio y la Provincia controlará el procedimiento”, explicó Ríos.

Confirmó además que gracias a los acuerdos con el Consejo de Agrimensores y el Colegio Notarial, se ha logrado reducir el costo del trámite. “En un trabajo articulado, hemos logrado reemplazar la mensura, que es una etapa que tiene un costo de muy difícil acceso para algunos vecinos, por un informe pericial con las mismas características y eso permitirá darle curso al trámite, para que se consolide a los 10 años”, detalló.

“Podemos demostrar que hemos reducido los costos del trámite. Porque además el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Civil, la Inspección de Personerías Jurídicas y el Boletín Oficial estarán eximidos de tasas, sellados y publicaciones”, finalizó.

Un trabajo conjunto con el sector privado

Jose Claudio Sack, del Consejo de Agrimensores, manifestó su “satisfacción, orgullo y agradecimiento” por este avance. “Cuando hace unos meses nos convocaron desde el Gobierno teníamos muchas incógnitas, pero empezamos a unir eslabones y quedó una tarea simple, práctica y efectiva”, dijo.

“Esto es una muestra de que desde la actividad privada se puede trabajar dialogando. Como rionegrino, significa ir poniendo a la provincia en el lugar que corresponde”, finalizó.

Claudio Ardengui, del Colegio Notarial, coincidió la destacar la importancia de este paso: “Esto es solo el comienzo, siempre hemos trabajado en conjunto y es un nuevo desafío que estamos dispuestos a asumir. Agradecemos la celeridad y la efectividad en el resultado que han conseguido”, remarcó.

Acompañaron la presentación, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara Tracchia; el secretario de Estado de Cultura, Ariel Ávalos; los legisladores Claudia Contreras, Julia Fernández y Juan Pablo Muena; el titular del Ente de la Cordillera, Pablo Zucaro y el coordinador de Ley Pierri en Río Negro, Juan Pablo Dizio, entre otras autoridades.