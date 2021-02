Carreras en El Bolsón: “Enfrentamos las peores condiciones climáticas de los últimos 60 años”

Luego de presidir una nueva reunión del Comité de Operaciones por el incendio en la zona aledaña a El Bolsón, la Gobernadora Arabela Carreras, destacó la experiencia del personal que combate el siniestro, indicó que están todos los recursos necesarios para esa tarea, y también desalentó el voluntarismo individual para evitar poner en riesgo la integridad física de las personas.

Carreras presidió una reunión de equipos técnicos y autoridades provinciales y municipales. “Fuimos planteando un panorama en distintas hipótesis que abarcan la condiciones meteorológicas, de avance del fuego y de capacidad de contención que tienen los equipos que trabajan en terreno”, indicó. Al finalizar el encuentro, adelantó que este lunes se hará una nueva evaluación y se determinarán los pasos a seguir.

De todos modos, llevó tranquilidad porque dijo que “hay gran experiencia de trabajo, hay una buena cantidad de combatientes, están los profesionales del SPLIF y un grupo de pobladores voluntarios con expertise que están trabajando muy bien”.

“Tengo esperanza que en las próximas horas se puedan contener las llamas que se observan ahora a simple vista desde la ciudad y la ruta en la ladera oeste del cerro Piltriquitrón, donde hay mucho material de combustión. La sequía es muy grande. Desde el año ’61 que no se produce un fenómeno igual” dijo, y aseguró que “son condiciones extraordinarias y extremas” las que se están viviendo.

Por otro lado, manifestó que “hay cierta displicencia en parte de la población. Hay que estar marcando constantemente a la prohibición de generar fuego. Por eso estamos sacando un decreto para prohibir en todo el territorio de la provincia encender fuego en lugares donde no están determinados para ello, porque las condiciones son extremas”.

E insistió en que a la población de que “no se pongan en riesgo. El voluntarismo puede generar riesgo en la integridad de las personas. Además eso impide saber quién subió y quién no a las zonas de riesgo”.

En ese sentido dijo que la ayuda de la población “puede ser de otro tipo”. Y aseguró: “no están faltando recursos ni alimentos para los brigadistas. Se los atiende de forma extraordinaria, tienen asistencia física y psicológica. También hay un programa de recuperación y tratamiento físico y se cambió la dieta de los combatientes con una nutricionista”. “Llevar alimentos es gesto de buena voluntad, pero no es necesario”, subrayó.

Carreras aseveró que “a través del Plan Nacional del Manejo del Fuego, Nación puso a disposición lo que se necesita. Hay un trabajo del Gobierno provincial de diferentes áreas para garantizar los trabajos necesarios. Tenemos contacto con diferentes ministros nacionales que se pusieron a disposición”.

“La expectativa es contener el fuego para evitar el avance a las zonas pobladas. Ahora, la tarea es de contención y control de los focos”, remarcó.

Por último, dijo que “somos muy cautos. Sabemos que no vamos a poder apagarlo en breve, pero la expectativa es contener la línea de avance en la ladera oeste del Piltriquitrón”.