Carreras anunció la renovación de contratos hidrocarburíferos

El anuncio se efectuó en el marco del mensaje de apertura del 50° período de sesiones ordinarias de la Legislatura Rionegrina.

La Mandataria explicó que la renovación implica un plan de inversión comprometida de U$S 35.000.000 y contingente de U$S 27.000.000.

El bono de U$S 6.800.000 se distribuirá en inversiones que benefician a la comunidad, como un nuevo avión sanitario (U$S 3.000.000), unos 30 nuevos vehículos para seguridad (U$S 1.800.000), obras de infraestructura en salud (U$S 1.500.000) y equipamiento para salud, incluyendo la oxigenación por membrana extracorpórea (U$S 500.000).

Activación Zona Franca Sierra Grande, Punta Colorada. Nuevo polo de radicación de inversiones productivas exportadoras. Directo incremento de competitividad comercial al empresariado. Incremento de la actividad económica regional y provincial. Integración productiva de cara al comercio internacional (corredor bioceánico). Generación de mano de obra directa. Desarrollo de infraestructura y capacidad instalada industrial y tecnológica. Trabajo con Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.