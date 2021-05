Buscan al homicida de un hombre que fue asesinado durante la madrugada en El Bolsón

La Policía de Río Negro junto al Ministerio Público Fiscal de El Bolsón trabajan para dar con el paradero de un hombre que fue señalado como autor de un homicidio ocurrido durante la madrugada en un barrio de la localidad.

La fuerza tomó conocimiento de la presencia de un cuerpo sin vida esta mañana aunque se cree que el hecho de sangre ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada.

Fuentes policiales indicaron que tres personas compartían bebidas alcohólicas en una casa particular ubicada en el barrio Almafuerte y producto de la ingesta, comenzaron una discusión que terminó en el exterior de la vivienda.

Uno de los tres asistentes a la reunión no participó de la pelea y decidió quedarse en el interior de la casa. Al ver que sus dos compañeros no regresaban decidió salir y allí encontró a uno de los dos tirado en la vía pública, boca abajo.

Sin embargo decidió refugiarse nuevamente en la vivienda, sin dar aviso a las autoridades policiales. Un testigo encontró el cuerpo esta mañana, cerca de las 9, momento en el que la Comisaría 12º de El Bolsón tomó conocimiento del caso.

Médicos del nosocomio local fueron convocados al lugar y fueron quienes certificaron el deceso de la víctima, de unos 47 años de edad.

“A partir de los testimonios que obtuvimos, logramos identificar al agresor aunque todavía no pudo ser ubicado” indicó Oscar Zapata, titular de la Policía local.

El fiscal Francisco Arrien junto a efectivos de la fuerza rionegrina trabajaron en el lugar junto a los peritos criminalísticos.

Zapata indicó que “todavía no logramos establecer las causas de la muerte, lo que podrá determinarse una vez que sea sometido a una autopsia”.

El barrio Almafuerte está situado en un sector conocido como Loma del Medio y queda a pocos kilómetros del centro de la localidad de la Comarca Andina.