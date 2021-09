Bariloche fue el escenario para debatir sobre Cambio Climático

Este viernes y sábado se realizó en la ciudad la 3º Asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), con referentes nacionales e internacionales intercambiando experiencias sobre acciones locales de mitigación y adaptación. “No pensamos en la duración de nuestras gestiones, sino en nuestros hijos, nietos y quienes vendrán después”, resaltó nuestro intendente en la apertura.

Con la presencia de representantes de todo el país, junto a Naciones Unidas y la Embajada de la Unión Europea en Argentina, Bariloche fue sede de la 3º Asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), una herramienta de coordinación y cooperación entre 245 ciudades argentinas para concretar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Nuestro intendente Gustavo Gennuso encabezó el acto de apertura, acompañado por una importante mesa de referentes regionales, nacionales e internacionales: el embajador de la Unión Europea en Argentina Amador Sánchez Rico, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina Roberto Valent, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié, la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y el Director Ejecutivo de la RAMCC Ricardo Bertolino.

A ellos se sumaron más de 80 intendentes de municipios de todo el país que integran la Red, especialistas en la temática del cambio climático e integrantes de equipos técnicos que trabajan en nuestra ciudad.

Esta tercera Asamblea Nacional de Intendentes de la RAMCC tuvo como objetivo principal reunir a autoridades locales argentinas, comprometidas con la acción climática, para trabajar en la planificación de acciones conjuntas e intercambiar experiencias positivas frente al cambio climático. El evento fue organizado conjuntamente entre la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con el auspicio de la Unión Europea y la Fundación Friedrich Ebert.

Con 157 gobiernos locales siendo parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, y 46 Planes Locales de Acción Climática ya presentados -entre ellos, el de Bariloche- la RAMCC se ha convertido en una de las iniciativas con mayor crecimiento a nivel global, reconocida por importantes organismos internacionales como el Fondo Verde por el Clima (premio Green Champions GCF) y por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, quien designó a la Red como Coordinadores

Territoriales del Pacto.

Gustavo: “Los municipios hacemos la diferencia”

En sus palabras de bienvenida, nuestro intendente Gustavo Gennuso señaló que el carácter global de las acciones contra el cambio climático se complementa con el rol que cumplen los gobiernos locales: “El trabajo contra el cambio climático y sus efectos es un pacto global, es una acción nacional, cada provincia tiene que hacer acciones pertinentes, pero en lo local se juega gran parte del partido. Se producen esas pequeñas y grandes acciones de cercanía que terminan siendo de gran impacto”.

Gustavo señaló que Bariloche y más de 40 otras localidades argentinas ya presentaron sus Planes Locales de Acción Climática (PLAC), una herramienta clave en la planificación de medidas de mitigación y adaptación. “Con esta herramienta los municipios hacemos la diferencia, porque si todos trabajamos contra el cambio climático va a ser más sencillo para la nación y las provincias cumplir sus objetivos y compromisos”. Además, valoró el concepto mismo de la RAMCC, “que esto se haga en red, que nos pongamos pautas conjuntas, que compartamos las experiencias”. Y agradeció la participación de cada uno de los presentes, tanto los presenciales como quienes se sumaron a través de plataformas virtuales: “La mirada cara a cara es necesaria, es decir ‘estamos por esto’. No pensamos en la duración de nuestras gestiones, pensamos en nuestros hijos, nietos y quienes vendrán después”.

Sánchez Rico: “Todo esto supone una transformación radical”

El embajador de la Unión Europea en Argentina destacó a la RAMCC como “un compañero de viaje”: “Nuestro compromiso con la lucha por el cambio climático pasa necesariamente por el apoyo a los actores locales, y por eso hemos querido apoyar el trabajo pionero de la Red, no sólo en cuanto a qué se está haciendo sino a cómo se hace, con el trabajo colaborativo y la creación de instrumentos innovadores”, sostuvo.

Además, el funcionario internacional puso énfasis en lo abarcativo del trabajo que está por delante: “Esto no es sólo la lucha contra el cambio climático: también implica la preservación de la biodiversidad, los océanos, caminar hacia una economía donde se generen cada vez menos desechos no reciclables y cada vez menos emisiones de carbono en nuestros modos de producir, de consumir, en nuestras casas edificios y modos de transporte”, dijo, y agregó: “Esto supone un cambio en las fuentes de energía, basándonos en energías renovables, movilidad eléctrica, reducción del consumo energético, reforestación, agricultura sostenible y producción sostenible de alimentos, incluido su consumo y disposición final. Supone cambios en toda nuestra economía y sociedad, una transformación radical. Y vamos por el buen camino”.

El embajador de la UE contó que “el Plan de Acción Argentina que desarrollamos con el país cuenta con cuatro áreas de trabajo: movilidad urbana sostenible, acciones climáticas de empoderamiento, transición energética y unidad de financiamiento internacional. En Argentina hay mucho potencial”. Y adelantó que desde la Unión Europea “hemos adoptado en Bruselas un nuevo marco plurianual hasta 2027 con nueva financiación y Argentina forma parte de este marco financiero, en el que van a venir más fondos para Argentina, a través de Buenos Aires pero también a nivel local a través de esta Red”.

Valent: “Que todos se sumen a esta Red”

El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina, que ya se encontraba en la ciudad trabajando junto a la Subsecretaría de Protección Civil del Municipio en la gestión y reducción de riesgos de desastres, aprovechó su intervención para destacar “este trabajo en alianza de manera horizontal y efectiva, porque es clave para poder hacer algo verdaderamente transformador para el país y para el mundo, ya que todas estas temáticas están vinculadas”. Además, hizo un reconocimiento “al rol de las y los funcionarios municipales, muchas veces trabajando de manera invisible pero sumamente efectiva”.

“Compartimos objetivos nobles, pero también principios y valores”, señaló, y dedicó una reflexión a la cuestión económica y a la desigualdad de recursos para combatir el cambio climático a nivel mundial: “El desafío presupuestario es enorme. Deben haber mecanismos financieros que tomen en cuenta a los países de renta baja y media que contribuyen mucho menos al cambio climático, para que se les pueda apoyar financieramente. Hay bolsones de vulnerabilidad climática, económica y social que hay que atender”.

Y finalmente hizo un llamamiento “a todos los municipios argentinos para que se sumen a esta Red, porque es clave una alianza no sólo a nivel territorial, plural, nacional, provincial, municipal, barrial. Esto debería estar en todos los lugares. Pero requiere de esfuerzos conjuntos”.

Cabandié: “Lo que está en juego es la supervivencia humana”

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se sumó a resaltar las acciones concretas que vienen surgiendo en el marco de la Red: “Este tipo de encuentros son más fructíferos cuando nos llevamos un paquete de propuestas, herramientas para poder avanzar en los objetivos planteados”. Valoró la cantidad de municipios que, como Bariloche, ya están avanzando en la presentación de sus inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) y Planes Locales de Acción Climática (PLAC).

Y alertó sobre las consecuencias del cambio climático que ya se viven en el país y el mundo: “Tenemos por delante como sociedad global. Lo que está en juego es la supervivencia humana. Hay evidencias científicas que dan cuenta de esto, no es una posición apocalíptica, no es alertar con el miedo. Estamos ante una gravedad mayúscula”. Y reflexionó sobre la era industrial “en la que nos erigimos como humanos en una posición dominante sobre la naturaleza, con una posición extractivista, sin contemplar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos. Hoy estamos ante un problema real, que se puede apreciar a partir de los eventos climáticos pronunciados que suceden en todo el mundo cada vez con más nitidez y ferocidad, incluso en nuestro país”.

Arabela: “Argentina tendrá incidencia en la agenda energética global”

La gobernadora provincial celebró “que podamos superar la agenda cotidiana y proyectar nuestros diálogos un poco más allá”, sobre todo porque “los avances no son lineales en materia ambiental. No son cómodos los debates, pero se discutirá, se podrá avanzar y estamos poniendo en agenda temas importantes”.

Además, resaltó los avances que viene desarrollando la Provincia, junto a la Nación, en la tecnología de generación de energía a través del hidrógeno verde: “Es algo absolutamente innovador, que va a ser trascendental para Río Negro, para el país y tenemos la esperanza de que tenga un impacto global. Es un gas que se produce en todas sus etapas de manera sustentable. No genera gases de efecto invernadero ni en su producción ni en su consumo. Pero esta estrategia de producción no alcanza desde una iniciativa local, requiere de normativa y de consensos a nivel nacional. Tiene como objetivo además ser una fuente de desarrollo para la provincia y el país”.

En ese sentido, Arabela Carreras vinculó los esfuerzos de acción climática con el impulso de nuevas ramas productivas. “Hoy nos reunimos para debatir pero también tenemos oportunidades concretas para desarrollar el hidrógeno verde a gran escala para tener un impacto global y para ser proveedores de energía no sólo para nuestro país sino también como exportadores. El 2030 y el 2050 están muy cerca, y no podemos simplemente declamar, tenemos que accionar. Argentina está en ese proceso y tiene ya mucho que mostrar, va a tener una gran incidencia en la agenda energética global”.

Además, la gobernadora se refirió a la posibilidad “de generar nuevos empleos a partir de acciones de mitigación respecto de los gases de efecto invernadero”. E indicó: “Este no es un discurso antiproductivo. No nos podemos dar el lujo de omitir en la discusión del cambio climático la cuestión económica, de la pobreza, porque creemos que no hay nada más nocivo para el medio ambiente que la carencia. No podemos pedir compromisos ambientales a poblaciones que no tienen lo suficiente para su sustento. La agenda ambiental tiene que ser también una agenda económica, productiva, que integre a nuestras poblaciones locales y que les dé la oportunidad de subirse a esa agenda ambiental”.

Bertolino: “Esta red empezó con dos municipios y hoy somos 245”

El Director Ejecutivo de la RAMCC coincidió en resaltar el gran rol que está teniendo la Red en la unificación de esfuerzos de tantas localidades argentinas con un horizonte común. “Argentina es el país que más PLAC ha presentado en el Pacto Mundial de Alcaldes. Somos el Nº 1 por segundo año consecutivo. El liderazgo de cada uno de ustedes es reconocido a nivel mundial y tiene que ver con el compromiso que han asumido”, indicó.

“Hombres y mujeres líderes en nuestro país, comprometidos con el planeta, con los ciudadanos, y que ponen día a día su granito de arena movilizando actores comunitarios y haciendo las inversiones necesarias para avanzar en el tema del cambio climático”, remarcó Bertolino y recordó que “esta red empezó con dos municipios y hoy somos 245, donde viven 15 millones de personas. Hay municipios que han reducido más del 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero. No son expresiones de deseo, sino de acciones que ustedes están haciendo y hoy las van a contar”.

Los temas del encuentro

Durante la jornada del viernes se concretaron diversas mesas en torno a distintos temas, como “Políticas Públicas frente al Cambio Climático” y “Perspectivas y experiencias internacionales”, y también tuvieron lugar reuniones de trabajo específicas, que trabajaron sobre “Eficiencia energética en edificios públicos municipales”, “Descarbonización de la economía: empleos verdes locales”, “Transversalización del enfoque de género en la planificación climática”, “Financiamiento Climático”, “Forestación”, “Participación ciudadana y voluntariado para la Acción Climática” y mesas de funcionarios y técnicos municipales ficalizadas sobre estrategias de mitigación y de adaptación.

Además, la Asamblea fue el escenario para la elección de Consejo Nacional de Intendentes RAMCC 2021, la firma de nuevos convenios de adhesión a la red y el lanzamiento de la “Campaña Nacional de visibilización de acciones frente al Cambio Climático de Municipios y Comunas de Argentina”.

Por otra parte, el sábado 25 de septiembre de 10 a 18 hs se llevó adelante la Tercera Feria Nacional de Emprendedores Verdes, en el Salón Bariloche Eventos y Convenciones (BEC), en España 415.

De la feria participaron 22 emprendimientos y pymes regionales ligados a la sustentabilidad. Se pudo encontrar emprendimientos de diversa índole, entre los que se destacan: cultivos sustentables y orgánicos, cosmética saludable, productos de limpieza biodegradables, construcción sustentable, turismo sostenible, micro/mini centrales hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos, térmicos y otros.

El objetivo de este encuentro fue visibilizar la Economía Verde, promoviendo el desarrollo de emprendimientos y proyectos sustentables que permiten aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir a la adaptación al cambio climático.