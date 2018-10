Bariloche a la Carta continúa con muchas opciones para degustar y disfrutar

En el segundo día de Bariloche a la Carta (BALC2018), los protagonistas serán los más de 80 restaurantes que participan del circuito gastronómico más grande le país, ofreciendo un menú especial super promocional que a su vez participa en la competencia con más de 320 platos; y los shows que brindará el grupo de músicos rosarino “Supersaludable” a más de 1500 chicos de escuelas primarias de Bariloche. La actividad de los coloridos personajes se realizará en el Centro Cívico de manera cerrada con los colegios durante la semana y luego, sábado y domingo, para todos los chicos que se acerquen a lo largo del fin de semana. En los shows las frutas rionegrinas tendrán un lugar muy especial.

Además, el martes habrá catas y degustaciones en distintos restaurantes de la ciudad, cuyos cupos ya fueron cubiertos. Aún quedan algunos lugares para inscribirse en las actividades que se realizan a partir del jueves 11, los interesados pueden inscribirse en https://www.barilochealacarta.com/actividades-balc2018/.

Y también el martes 9 se realizará el primer POP UP de Bariloche a la Carta, siendo una de las grandes novedades de esta edición. Hernán Griccini, el chef ejecutivo del Hotel The Fives Downtown, Curio by Hilton llega desde México para encontrarse con Alejandro Clausen, chef ejecutivo de Villa Huinid, juntos prepararán un menú exclusivo para vivir una noche única. Las reservas de los POP UPS se realizan directamente en los restaurantes participantes.

El primer día de BALC, hoy lunes, comenzó como estaba previsto con la apertura del circuito gastronómico, que se encuentran identificados con calcomanías gigantes en sus vidrieras; el truck de informes instalado en el Centro Cívico; y el comienzo del armado de la carpa gigante que albergará la Feria Gastronómica desde el viernes próximo.

Toda la agenda de actividades de “Bariloche a la Carta”, se concentra en su página web https://www.barilochealacarta.com. Allí se encuentra organizado paso a paso el cronograma diario, los platos que participan del circuito con más de 80 restaurantes que ofrecen un menú super promocional que además participan de la competencia, las más de 25 catas y degustaciones satelitales de ingreso gratuito con reserva previa, las ocho clases magistrales que se desarrollarán el jueves y viernes. Más los detalles de la super feria gastronómica, la actividad para niños llevada adelante por “Supersaludable”, el gran evento solidario donde el cordero es el ingrediente protagonista, y los novedosos pop ups que recorrerán las cocinas más emblemáticas de la gastronomía local.

POP UPS NOVEDAD 2018

Pop Ups de Bariloche a la Carta. Cada noche del evento, uno de los cocineros invitados preparará un menú especial en un restaurante de la ciudad, al cual se podrá acceder por el mismo valor promocional del menú Bariloche a la Carta. Se trata de una actividad inédita en la ciudad.

Hernan Griccini, Pedro Lambertini, Bardo (Ines De Los Santos. Pablo Buzzo y Maurcio Couly), Casa Cavia en Balc (Julieta Carusso), Paco Almeida, Germán Ruberto y Maru Botana visitarán las cocinas de chefs residentes para crear un menú especial para cada ocasión. Habrá pop ups desde el martes en distintos restaurantes de la ciudad.

FERIA GASTRONÓMICA BALC

Tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de octubre, el viernes de 18:00 a 23:00 y el sábado y domingo de 11:00 a 23:00, en el Centro Cívico. El ingreso como siempre es libre y gratuito. Lo mejor de la gastronomía de la Patagonia en 3.000 mts2, con 100 expositores de toda la región, sectores de foodtrucks, y una asistencia proyectada de más de 35.000 personas.

La misión primordial es difundir y darle valor a los grandes productos de la Patagonia que se producen en Bariloche y zonas aledañas. Convergerán de esta manera restaurantes, bodegas, productores de ahumados, té, vinos orgánicos, especias, dulces, aceites de oliva, entre otros. Los visitantes podrán probar las tortas, helados, chocolates y cervezas que caracterizan la región.

CIRCUITO GASTRONÓMICO

Desde el lunes 8 al lunes 15 de octubre, más de 80 establecimientos ofrecen propuestas variadas y de excelente calidad: menús con precios promocionales (tanto mediodía como noche). Habrá descuentos de hasta un 40 por ciento en restaurantes a través de la Tarjeta de Beneficios BALC que se distribuye en toda la ciudad (turismo, hoteles, restaurantes) y se puede bajar de la web del evento.

El circuito está reflejado en una guía y también en la web del evento www.barilochealacarta.com donde se pueden encontrar a todos los restaurantes, ya que cuenta con un geolocalizador que indexa los establecimientos por categorías.

Los establecimientos presentan propuestas que participarán de la elección del mejor plato del evento. El certamen estará a cargo del público y se realizará a través de plataformas digitales.

CHARLAS Y CLASES MAGISTRALES

Se llevarán a cabo los días 10 y 11 de octubre en Bariloche Eventos y Convenciones (BEC) con cocineros locales e invitados. En esta 5ta edición visitarán Bariloche a la Carta: Maru Botana, Pedro Lambertini, Ximena Sáenz, Pablo Buzzo, Danilo Ferraz, Julieta Caruso, Mauricio Couly, Paco Almeida, Germán Ruberto, Hernán Criccini, Martín Moroni; y la reconocida bartender Inés de los Santos. Participan además los reconocidos cocineros locales Federico Gastón Domínguez Fontán, Pablo Quiven, Lucas Rivas, Ana Arias, Julieta Marmorato, entre otros. La entrada es libre y gratuita.

ALIMENTACIÓN SUPERSALUDABLE

Bariloche a la Carta realiza actividades para niños con el objetivo de difundir los hábitos de la buena alimentación. En esta edición vuelve la organización “Supersaludable” proveniente de la ciudad de Rosario. El grupo de coloridos y amistosos personajes, brindará talleres para colegios y padres sobre alimentación saludable, dentro de un truck muy especial, en el Centro Cívico. El sábado y domingo de 10:00 a 16:00, las actividades serán abiertas a todos los niños, y durante la semana visitarán el show 1500 alumnos de terceros y cuartos grados de escuelas primarias de la ciudad. En todas sus actividades las frutas rionegrinas tendrán un rol muy especial.

EVENTO SOLIDARIO

El sábado 13 también en el Centro Cívico se realizará el gran evento solidario en conjunto con la Sociedad Rural de Bariloche, con el objetivo de fomentar el consumo de la carne de cordero, donde participarán reconocidos chefs e instituciones de la ciudad.

Los asistentes podrán probar originales y fáciles platos con cordero e ingredientes regionales y llevarse las recetas a casa. El valor del plato será de $130 y lo recaudado será a total beneficio de escuelas rurales de la Provincia; y los establecimientos que participarán son Villa Huinid, NH Edelweiss, la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Bariloche (CET 25), el Instituto Superior de Educación Técnico Profesional (ISETP), Quiven Patagonia y Hell´s Pizza (Danilo Ferraz).

Los tickets se encuentran a la venta a partir del lunes 8 en el truck ubicado en el Centro Cívico.

CATAS Y DEGUSTACIONES

Veinticinco eventos satélites con más de 1.500 participantes. Durante toda la semana de Bariloche a la Carta se realizan catas de vinos y cervezas artesanales y degustaciones gratuitas que se desarrollan en restaurantes, hoteles y espacios para eventos. Sólo se requiere previa inscripción vía web.

PROMOCIÓN HOTELERA 4×3

Con el objetivo de brindar valor agregado e impulsar la ocupación durante la semana del 8 al 15 de octubre, el público puede acceder desde la web del evento http://www.barilochealacarta.com/hoteles, y obtener una promo de 4 x 3, en los hoteles que figuran en la web de BALC.