Así fue la presentación de Sol Llobet en La Voz Argentina

La joven barilochense Sol Llobet debutó este jueves en el programa La Voz Argentina, por Telefé, y fue seleccionada por la artista Lali Espósito para formar parte de su equipo, en el ciclo que tuvo su edición inaugural.

La ex Reina Nacional de la Nieve (2013), quien desde hace cinco años reside en Buenos Aires, deleitó al jurado en su presentación durante las audiciones a ciegas, interpretando la canción When we were young.

Sol contó que eligió mudarse a Buenos Aires para continuar con su formación artística aunque destacó su origen barilochense. Además mencionó la trágica historia en la que su papá y su pequeño hermano fallecieron en un accidente aéreo, ocurrido en el Aeroclub Bariloche.