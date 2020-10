Arabela Carreras: “la ministra Frederic me dijo que iban a tardar 11 horas en despejar la ruta”

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, explicó por qué decidió ir a dialogar en forma presencial con los mapuches que este lunes cortaron la ruta nacional 40 a la altura del lago Mascardi y dijo que la Gendarmería tardaría 11 horas en cumplir la orden judicial de despejar la ruta, tal como se lo anticipó la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic.

Video del agresivo piquete de los mapuches.

Integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, encapuchados y con gomeras de revoleo, y dirigiéndose en forma agresiva a los automovilistas, cortaron este lunes a las 16 la ruta en frente a las tierras que ocupan desde 2017, en solidaridad con la lof Gallardo Calfu, que fueron desalojados poco después del campo de la familia Soriani en El Foyel.

La Gobernadora se acercó al piquete e intentó dialogar con los mapuches, pero fue insultada y echada del lugar, como se vio en un video filmado por los propios manifestantes, que se viralizó rápidamente. Mirá el video del tenso momento de la Gobernadora.

“Fui a Mascardi por el corte. Llamé antes a la ministra Frederic, me dijo que había una orden de desalojo pero que ellos tardarían 11 horas en poder despejar la ruta”, señaló Carreras en entrevista con Antonio Zidar, en la FM El Cordillerano 93.7.

El periodista le preguntó por qué tardaría tanto Gendarmería en cumplir la orden judicial y la Gobernadora contestó: “desconozco, eso lo maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero me pareció que 11 horas es me pareció que no resistía el humor social que había allí, por eso fui y conversé con la gente que había allí, tomé la decisión de ir a hablar con estos muchachos, que están de manera beligerante en la ruta, con capuchas. En definitiva fue pacificadora mi presencia, aunque no fue agradable el momento que viví”.

“Al rato habían despejado la ruta. Estas son las cosas que no nos deben seguir ocurriendo y mi presencia mostró lo que sufren tantas veces los vecinos de Mascardi y que venimos denunciando. A veces se descree de eso y mi presencia allí pacificó”, agregó.

Pese al reconocimiento recibido y al mal momento vivido, lamentó lo sucedido y afirmó que “quisiera que se cumpla la ley, que estén en paz nuestros vecinos y vecinas, que puedan transitar tranquilos, dormir tranquilos sin mirar por la ventana lo que va a pasar”.

“Estaba rodeada por muchachos jóvenes exaltados, pero son rionegrinos y rionegrinas y también forman parte de mis preocupaciones. Les dije que conversáramos y que depusieran la actitud, porque eso no beneficia a ninguno. Esta es la voluntad de dialogar pero decir que estas cosas no son tolerables en democracia”, sostuvo. (Económicas Bariloche)

Audio completo de la entrevista.