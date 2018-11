Almonacid se prepara para un desafío internacional de SUP

El barilochense Cristian Almonacid renueva sus motivaciones y desafíos día a día. Es que el stand up paddle se convirtió hace ya un largo tiempo en su pasión. Esta atractiva disciplina es el motor que le sirve de impulso para levantarse cada mañana con el objetivo bien claro: seguir superándose.

Del 23 al 25 de noviembre el deportista local competirá en el Tour Mundial Paddle Ligue. Será puntualmente la etapa Cabo Frío (Brasil), en el marco de la nueva edición del Aloha Spirit 2018.

“Estoy entrenando duro para llegar de la mejor manera a esta importante competencia. Realizo trabajos en el agua y en el gimnasio. Quiero tener un buen desempeño”, señaló Almonacid, en diálogo con ANB.

El referente del stand up paddle en la ciudad sostuvo que el objetivo es meterse entre los 20 primeros, lo cual no será para nada una tarea sencilla. “Participarán atletas de elite de diferentes partes del mundo. Va a ser difícil quedar en una buena posición, pero me estoy preparando para lograrlo”, confió el deportista.

El joven de 33 años reconoció que muchas veces no le resulta simple el entrenamiento diario, debido a que no hay en Bariloche muchas personas que practiquen el deporte. A esta situación se suma el clima frío que no ayuda en absoluto y la lejanía con el océano. “Siempre es preferible entrenar en el mar, porque es la madre de todas las aguas”, aclaró.

Pero Cristian, lejos de bajar los brazos, va por más siempre. “Tengo varios obstáculos. No lo voy a negar. Sin embargo, me las ingenio para seguir aprendiendo y mejorando”.

“Es que el deporte para mí es una superación personal, una búsqueda constante de metas. Es una satisfacción personal que me lleva a entrenar fuerte y con responsabilidad”, indicó.

“El stand up paddle es, sin dudas, un estilo de vida”, sentenció. (ANB)