Alertan a la población por la reiteración de estafas en cuentas bancarias

La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 2º del Centro Cívico, alertó a la población ante el incremento de denuncias de personas que son víctimas de estafas, para que no brinden datos personales de sus cuentas bancarias ni claves personales.

En las últimas dos semanas se registraron entre una y dos denuncias por día y lo preocupante es que en todos los casos la modalidad es idéntica.

Los estafadores contactan a personas comunes que ofrecen productos a través de la plataforma Marketplace de la red social Facebook.

Se muestran amables y entusiasmados en adquirir los productos que ofrecen, que pueden ser de los más diversos: electrodomésticos, electrónicos, muebles e incluso vehículos.

Una vez que se ponen de acuerdo con los vendedores, piden los datos bancarios para depositar el valor correspondiente. Hasta ahí, no hay inconvenientes.

Pero cuando hacen depósitos, dicen haber transferido demás. Si el valor del producto que está en venta es de $ 900, los estafadores dicen que se equivocaron y transfirieron $ 9000, aunque en realidad no hicieron depósito alguno.

Vuelven a contactar a los vendedores y les piden que vayan al cajero automático para remendar ese supuesto depósito que dicen haber realizado. Es allí cuando, vía telefónica con los damnificados, les solicitan información esencial de las cuentas bancarias como la clave Token, una nueva herramienta de seguridad que implementaron los distintos bancos aunque los delincuentes la utilizan para cometer los delitos.

Un error que cometen los damnificados es restituirles el dinero que supuestamente depositaron los estafadores demás, sin chequear en sus estados bancarios el saldo y si realmente efectuaron esa operación. Entonces les envían dinero a cuentas de desconocidos.

Pero además, con la información que les brindan de sus cuentas bancarias – que son personales e instransferibles- los delincuentes acceden a los home banking y gestionan préstamos bancarios de otorgación inmediata, para abultar de esa forma el botín.

En las últimas semanas los casos se incrementaron notoriamente y sólo en la Comisaría 2º del Centro Cívico se radicaron dos denuncias por día, durante los últimos 14.

El Comisario Nelson Martínez, titular de la unidad, pidió a los vecinos que no se otorguen datos bancarios a desconocidos y que antes de entregar los elementos que ofrecen por redes sociales, constaten que los depósitos se realizaron correctamente.

Otra modalidad que utilizan los maleantes es con depósitos ensobrados. El cajero automático emite comprobantes de esa operación aunque la irregularidad se detecta horas más tarde, cuando los empleados del banco revisan todos los sobres y se dan cuenta que los mismos estaban vacíos. El tiempo en el que se realizan los depósitos y los empleados bancarios se dan cuenta que los sobres están vacíos es utilizado por los delincuentes para retirar los productos, sólo entregando el comprobante que emitió la entidad bancaria.

En ese caso la sugerencia es la misma. Chequear los estados bancarios antes de entregar cualquier producto que esté a la venta y no hacerlo hasta tanto el depósito no impacte en la cuenta bancaria.