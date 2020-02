Acuerdo entre el municipio y un sindicato para la construcción de viviendas

El acuerdo suscripto entre la Municipalidad a través del IMTVHS, y la Mutual del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) se firmó el jueves 6 de febrero en la Sala de Situación del Palacio Municipal. El objetivo central es el acceso a terrenos para destinarlos a viviendas familiares. El Instituto dispone las tierras y el sindicato realiza las obras de infraestructura y la construcción de las viviendas.

El intendente Gustavo Gennuso manifestó que “siempre les digo a las personas que se acercan a presentar este tipos de propuestas, que si hay un grupo organizado las cosas salen, si no hay organización es muy difícil que salgan. El tema de la tierra es un tema complejo para el país y para Bariloche también, por eso priorizamos la organización porque después del primer paso hay una continuidad, hay futuro. De esta manera, hay calidad de vida y se construye comunidad.”

Alejandra Sosa de 36 años y madre de un hijo es una de las beneficiarias que dijo sentir “una alegría enorme” luego de la rúbrica del convenio. “Nosotros con mi marido alquilábamos y hoy tener nuestra tierra es una felicidad inmensa”, continuó Alejandra y destacó que pese al esfuerzo “gracias Dios lo podemos pagar”. Además dijo alegarse por “compañeras que son mamás solteras y esto las beneficia un montón”.

Otra de las beneficiadas, María Gallardo, comentó que “hace un año y ocho meses empezamos con este sueño de tener nuestro propio terreno y nuestra propia casa, y la verdad que se dio bastante rápido; todavía no lo puedo creer”. Asimismo agradeció al intendente Gustavo Gennuso “que nos dio esta oportunidad y pudimos completar todo lo que se nos pedía” y al igual que al presidente del Instituto José Mella.

Fassione expresó que “la necesidad de acceder en forma organizada a un terreno es primordial, fundamental. Cuando este convenio se vea reflejado en nuestra organización, van a aparecer las expresiones de otros lugares, tales como Misiones, La Pampa, etc. Pero de verdad es que esto no abunda, no es común que un municipio genere las herramientas para que los trabajadores organizados accedan a la tierra. Esto sin una decisión política y sin un trabajo serio, no es posible. Es una gran alegría para nosotros y lo celebramos”.

José Mella por su parte recordó que “desde aquella primera reunión donde me presentaron el proyecto los trabajadores de ALEARA, a este día donde se concreta la firma del convenio, ha pasado un tiempo relativamente corto. Es importante lo que dijo el intendente sobre la comunidad organizada, es la forma de lograr resultados y esta firma es un claro ejemplo de ello.”

En nombre de los trabajadores, Amelia Saavedra, indicó que “de parte de los trabajadores, que somos todos vecinos de Bariloche, agradecemos habernos posibilitado concretar este proyecto, gracias Gustavo, gracias Mella por la gestión para que esto siga adelante, también a nuestro Secretario Gremial que nos representa y a todos nuestros compañeros.”