Acuerdo de precios contrarreloj: los detalles que el Gobierno negocia con los productores de alimentos

El Ministerio de Producción negocia contrarreloj con unas pocas grandes empresas de consumo masivo para llegar a tiempo a tener una lista que ronde los 30 o 40 productos cuyos precios quedarán fijos por seis meses, es decir, hasta noviembre.

Hubo varias reuniones en los últimos días (hoy continúa el desfile por las oficinas de la avenida Julio Roca) y las conversaciones se extenderán hasta comienzos de la semana próxima, cuando ya el Gobierno debe tener la lista cerrada para informarle a los supermercados y luego poder anunciarla el miércoles, tal como adelantó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

No se habla en las reuniones de “precios congelados”. Precios especiales, precios preferenciales, precios protegidos. Todavía el nombre está por verse. Según les plantean el ministro de Producción, Dante Sica, y el secretario de Comercio, Ignacio Werner, a los empresarios, el objetivo es buscar su compromiso para que ofrezcan algunos productos de la canasta básica cuyos precios queden fijos hasta noviembre. No hay ninguna empresa que analice resistirse a este pedido; van a acompañar. Lo que sí están intentando es lograr un aumento de precio antes de congelarlo por seis meses, ya que no habrá cláusula gatillo, como era de esperar.

Las empresas que están convocando son Aceitera General Deheza (AGD), con quien están negociando que entre en el paquete toda la línea de aceite Cada Día (su segunda marca); Ledesma, que ingresaría con la marca de azúcar Dominó; Molinos Río de la Plata, que aceptaría “congelar” las dos versiones de fideos marca Reggio, el arroz Susarelli y la yerba Chamigo; y Pepsico, que negocia la incorporación de galletitas y polenta

Además, Arcor estará presente con alguna galletita y conserva y mermelada, Mastellone, con leche fluida. También el combo incluirá harina, que sería aportada por Morixe (ya forma parte de “Precios Cuidados” con ese producto), algunos artículos de higiene y cuidado personal, y alguna bebida. Serán entre 30 y 40 ítems de 12 categorías, confirmaron varias fuentes privadas.

“No hay nada cerrado todavía”, dicen a coro en las empresas e, incluso, en el Gobierno. Sica y Werner las convocó, les pidió colaboración y todavía sigue el ida y vuelta de la negociación. Muchos productos están definidos, pero no está cerrado el precio. ¿Les permitirán un aumento antes del congelamiento? Es a lo que aspiran todas las compañías, ya que fijar un valor por seis meses y, encima, garantizar abastecimiento, es una jugada muy arriesgada con los niveles actuales de inflación.

Al convocarlos, el planteo del ministro fue que esta medida, que se enmarcará dentro de una ampliación del plan “Precios cuidados”, fue tomada a partir de lo que demanda la sociedad y lo que pide la oposición de salir a controlar las góndolas. “En medio de esos reclamos, con esto nos sentimos cómodos”, les dijo Sica a algunos empresarios.

Los nuevos precios fijos de esta subcanasta de precios cuidados comenzarán a regir inmediatamente luego de que el presidente Mauricio Macri haga el anuncio el miércoles, dijeron en la industria. Pero más allá de eso, en mayo se concretará la renovación del programa, que incluiría nuevos productos, lo que también está siendo negociado con el sector privado.

Visibilidad en góndola

Los funcionarios de Producción también se están reuniendo con los supermercados, a quienes también les están pidiendo su compromiso con el plan y, especialmente, la necesidad de que los productos tengan mayor visibilidad.

Según dijeron fuentes del sector, no hubo un pedido de mayor presencia en góndola, pero sí de garantizar que los productos estén, y bien señalizados, con su respectivo cartel y precio correspondiente. Desde el supermercadismo, en tanto, les remarcaron a Sica y Werner que es clave el abastecimiento de los productos acordados.

El paquete que anunciará Macri incluirá otras medidas para fomentar el consumo, entre las que se incluye créditos de la Anses para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como también descuentos en supermercados y corralones.

También trascendió que podría haber novedades en materia tarifaria. Luego de la reunión de ayer por la mañana entre Macri, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y otros funcionarios, se habló de que el diferimiento del 22% del precio del gas de invierno que se pasó a enero podría ampliarse, hasta un 30 o 35%, aunque fuentes del área afirmaron que todavía no hay nada confirmado al respecto.