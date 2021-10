31 de Octubre: Día Internacional de la Materia Oscura, el “Halloween de la ciencia”.

¿Que es la materia oscura?

Todo lo que vemos y tocamos, el suelo, la Tierra, una mesa, una silla, incluso el aire, y las estrellas que vemos a la noche, todo esta hecho de materia, la cual llamamos materia común. Logramos, después de siglos y siglos de estudios, entenderla cada vez mejor. Sin embargo, en el último siglo hemos llegado a suponer la existencia de una nueva forma de materia, la materia oscura.

La materia oscura es uno de los enigmas más importantes de la ciencia actual. Se cree que es una nueva forma de materia que estaría en todos lados. Habría 6 veces más materia oscura que materia común.

¿Por qué se cree eso? Porque cada vez que miramos el Universo, vemos cosas que no podemos explicar. Las estrellas en las galaxias rotan demasiado rápido, deberían estar eyectadas y las galaxias deshacerse. Incluso si calculamos la evolución del Universo desde sus primeros instantes nunca logramos generar galaxias. Salvo que agreguemos una nueva forma de materia, 6 veces más presente que la que conocemos, la materia oscura.

¿Y cómo puede ser que no la hayamos visto si es tan presente? Si bien pensamos que hay mucho más materia oscura que materia común, esa nueva materia interactua muy poco. Cada día estaríamos atravesados por millones de partículas de materia oscura, pero no nos hacen nada. De hecho atraviesan la tierra sin que pase nada. Es una buena noticia para todos y todas, pero una mala para la comunidad científica. Significa que va a ser muy dificil construir un detector de materia oscura, y verla directamente (una partícula de materia oscura interactuando en un detector) y no solo indirectamente (el efecto gravitatorio de la materia oscura en el Universo).

Que sea muy dificil no significa imposible, y en una docena de laboratorios subterráneos, a centenas de metros bajo tierra, muchos grupos de por el mundo buscan la materia oscura en experimentos de una increíble precisión. Tienen que operar muy profundo bajo tierra para no ser perturbados por partículas de materia común (los rayos cósmicos), y se fabrican con materiales muy puros para controlar todos los parámetros.

Halloween de la Ciencia, en Rudolf

Este Domingo 31 Rudolf te invita a conocer más de este, con un evento destinado a todas las edades.

Científicos que estudian la materia oscura y los maestros heladeros de RUDOLF crearon para la ocasión un helado totalmente negro, inspirado en la “materia oscura”.

Quienes asistan podrán maravillarse con la ciencia y degustar el helado inspirado y creado para este día.

Serán 2 charlas: la primera a las 17hs y la siguiente a las 18hs.

Los esperamos en Rudolf, Mitre 125.