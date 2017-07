Ya se pueden recibir por e-mail las tasas por servicios municipales

Se debe adherir al servicio “Dirección Fiscal Electrónica”, a través de la web oficial www.bariloche.gov.ar, en la sección “Boleta de Servicios Municipales”. Se solicitará la dirección fiscal electrónica y se recibirá directamente, de manera cómoda y rápida, la factura en el correo electrónico del contribuyente.

La Secretaría de Hacienda municipal lanzó una campaña de adhesión gratuita a este nuevo servicio para los vecinos que quieran recibir directamente sus servicios municipales en sus correos electrónicos.

Para adherir, se debe ingresar a la web www.bariloche.gov.ar, hacer click en el banner en la pantalla principal que tiene la leyenda “Boleta de Servicios Municipales”, y luego en “Adhesión a Dirección Fiscal Electrónica”. Allí se deberá seleccionar el tipo de servicio (por el momento sólo se puede acceder a Tasas Municipales). Deberá contar con una factura anterior, ya que el sistema le solicitará el número de cuenta y el número catastral.

Una vez ingresada esta información, la misma será validada y se enviará un aviso de confirmación al correo determinado. Se deberá hacer click en el cartel “Confirmar email” para finalizar la adhesión. En caso de hacer correctamente el proceso, una pantalla le indicará que “la adhesión a Dirección Fiscal Electrónica se completó correctamente”.

Se recuerda revisar periódicamente la casilla de correo registrada a los fines de acceder a la boleta y también la carpeta de correo no deseado/spam, en el caso de que el mail no se encuentre en la bandeja de entrada de su correo electrónico. La no recepción de las boletas en su correo electrónico no exime del pago de las obligaciones correspondientes.

De esta manera, el Municipio de San Carlos de Bariloche incorpora un nuevo servicio para comodidad de los vecinos, y para el cuidado del medio ambiente, mientras se economiza en el uso de los recursos municipales.