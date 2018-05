Weretilneck: “No tenemos problemas de financiamiento”

El gobernador, Alberto Weretilneck, destacó que se están cumpliendo las pautas de reducción del déficit fiscal y remarcó que actualmente “no tenemos problemas de financiamiento”. Además, se refirió al aumento en el valor del dólar, y su impacto en el Plan Castello y la economía general.

“Estamos cumpliendo con las pautas de reducción del déficit fiscal e incluso el primer cuatrimestre nos da superávit”, resaltó el Mandatario, aunque aclaró que las cifras “se modificarán” tras el pago de los aumentos salariales acordados.

“Tuvimos un muy buen primer cuatrimestre. Hemos tenido una importante mejoría en la recaudación provincial”, subrayó el Gobernador, en diálogo con LU19.

El Mandatario admitió que “las dificultades que tiene el Gobierno Nacional para encontrar un rumbo económico y darle previsibilidad a la economía, repercuten en todos los sectores y también en el Estado”.

Pero remarcó que actualmente “no tenemos problemas de financiamiento, y si bien esta crisis impactará en algunos sectores de la economía, no avizoramos mayores dificultades para el Estado Provincial”.

“El aumento del dólar tiene un lado positivo y uno negativo. Si lo miramos desde el lado de la producción, es positivo para los exportadores de peras y manzanas, porque saltar de un dólar de 17 pesos a uno de 22, nos pone más competitivos. Al tener un tipo de cambio más balanceado mejoran las perspectivas”, sostuvo.

Agregó que para la actividad turística “también es auspicioso, porque los turistas extranjeros, al tener más pesos con igual cantidad de dólares, les conviene el cambio y vendrán más”.

Asimismo, señaló que “seguramente tendrá impacto positivo en las exportaciones de langostinos y merluza, generando mayor venta y empleo. Lo mismo sucede con la alfalfa y la cebolla, así como las regalías”.

No obstante, señaló que “el valor del dólar también genera inflación en este país y generará incremento en las naftas y alimentos” y para el Estado provincial “impacta en todo lo que tiene que ver con insumos en salud y seguridad que están dolarizados”.

En cuanto al Plan Castello, coincidió al señalar que tiene un lado negativo y uno positivo. “El negativo es que se necesitarán más pesos para pagar los intereses y cancelar la deuda, pero la deuda es de acá a siete años, tiempo en el cual la economía del país puede variar tremendamente y nadie puede prever que será más o menos dificultoso”, dijo.

Explicó que “los dólares del Plan Castello fueron guardados en dólares. Depositamos 200.000.000 de dólares en noviembre a 17 pesos, y hoy los tenemos depositados a 22 pesos, es decir, que los rionegrinos ganaron desde noviembre a ahora, 1.000 millones de pesos”.

“Están guardados porque se están cumpliendo las leyes de transparencia para las licitaciones y no se puede hacer más rápido”, detalló en la entrevista.

En ese sentido, Weretilneck remarcó que ya se hizo la licitación de 15 obras en el marco de este ambicioso plan de obras y puso énfasis en algunas de ellas: “La primera ya se firmó el contrato, que es la Estación Transformadora de Energía de Cipolletti. Ya se llamó a licitación para los Planes Directores de Cloacas de Cinco Saltos, Río Colorado, Luis Beltrán y Las Grutas, para la compra de los caños del Gasoducto de la Línea Sur, el Parque Industrial Tecnológico de Bariloche, la Ruta 2 completa y el asfalto de Mallín Ahogado”.

Además, en relación al recorte del presupuesto para la obra pública que anunció el Gobierno Nacional, destacó que se están construyendo 3.500 viviendas en toda la provincia y sostuvo que el IPPV “tiene un buen resguardo de fondos, con lo que paga los certificados y después recupera de Nación”.

Aclaró que las obras de vivienda “no se van a parar, porque el último tramo, que es el de infraestructura, se está haciendo con fondos provinciales”.

Del mismo modo se refirió a las obras viales: “Me da la sensación que no empezarán obras nuevas, pero no se paralizarán las que ya están en marcha, porque ello conllevaría un costo enorme. Ese ajuste de 30.000 millones sería parar las obras que no han comenzado”.