Weretilneck: “hay dificultades en Invap, pero todavía no se habla de recortar personal”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó hoy en Bariloche que la empresa provincial Invap tiene “dificultades” financieras, que le complican el pago normal de sueldos, por lo que analiza junto al gobierno nacional la necesidad de que distintas agencias federales garanticen el flujo de fondos de algunos proyectos que se vieron frenados en los últimos meses; en tanto señaló que “todavía” no evalúan recortar personal.

“Venimos con algunas dificultades y analizamos el tema con el vicejefe de Gabinete nacional Mario Quintana. Vimos el presupuesto de distintas agencias nacionales con respecto a compromisos con Invap que no cuentan con los fondos previstos”, explicó el gobernador este jueves a Económicas Bariloche en el hotel Alma del Lago, donde asistió a la apertura del Consejo Federal de Mujeres.

Explicó que “el problema está dado en que Invap tiene una cantidad de personal con respecto a los proyectos que desarrolla, y no todos cuentan con los fondos nacionales necesarios. Hubo menos transferencias de las previstas y lo que estamos discutiendo con Nación es la previsión del año de esos fondos para garantizar el normal funcionamiento de Invap”.

La empresa, de patrimonio total del Estado provincial, tiene 1.400 empleados, un plantel tres veces mayor que hace 15 años, al que llegó en mayor medida a partir de contratos con el Estado argentino para desarrollar satélites de observación y de comunicaciones, y radares monopulso (para control en aeropuertos de vuelos aerocomerciales, y 3D para seguridad aérea.

En septiembre del año pasado, al presentar el balance del último ejercicio, que sostuvo un crecimiento aunque pequeño con utilidades de apenas 22 millones de pesos, las autoridades de la empresa informaron sobre “dificultades” sin precisarlas, que la obligaban a una restructuración operativa.

Indicaron que Invap tiene un 75% de su facturación proveniente de contratos con el Estado nacional y el resto con clientes en su mayoría del exterior, y en función del nuevo esquema estatal reconfiguró sus negocios en busca de lograr un equilibrio de “mitad y mitad” en fuentes de ingresos.

“Ya tenemos varios proyectos internacionales importantes en juego y buscaremos otros”, señaló entonces Héctor Otheguy, ex CEO y actual presidente de la firma, en referencia a contratos en Holanda y Estados Unidos para la construcción de reactores de investigación, entre otros.

Weretilneck dijo que en las conversaciones con el gobierno nacional buscan regularizar el flujo de fondos de proyectos en ejecución, y recuperar otros contratos que fueron congelados y replanteados, sin precisar a cuáles se refiere.

Indicó que Invap transita una situación similar a la de los ’90, cuando redujo su plantel de 700 a 350 empleados, aunque aclaró que “todavía no está tomada la decisión de reducir personal. No hemos entrado en esta etapa, esperamos no tener que entrar. El personal de Invap es altamente capacitado y desprenderse del personal así es complejo”.

“Por eso soy optimista en que llegaremos a un acuerdo con el gobierno nacional para garantizar el flujo de los fondos nacionales en el trascurso del año”, afirmó, negando la posibilidad de dar acceso a la participación privada en la empresa como alternativa: “no se está hablando eso”, expresó. (Económicas Bariloche)