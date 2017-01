Vuelos hacia la ciudad afectados por medida de fuerza de LATAM

En Aeroparque no hay vuelos de esa empresa por la protesta realizada por los trabajadores de la firma. El Sindicato de Tripulantes de Cabina realiza asambleas en el aeropuerto por el incumplimiento en la oferta salarial ofrecida. Los vuelos no salen desde las 4 am.

El sindicato de Tripulantes de Cabina (ATCPEA) se encuentra hoy desde las 4 de la mañana realizando una medida de fuerza como consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa LATAM de la oferta salarial ofrecida el pasado 22 de diciembre, que rondaba el 44%.

Por ello, varios vuelos que debían llegar en el transcurso de la mañana y la tarde no arribaran a la ciudad.

La secretaria general del sindicato, Paula Marconi, indicó que el paro “llega como consecuencia de la falta de palabra por parte de la empresa”, y afecta los vuelos de Aeroparque y de diferentes aeropuertos el país.

“Hace casi un mes que acordamos una mejora salarial y al día de hoy, por diferentes excusas, aún no se ha firmado. Además, desde el sindicato exigimos que se abonen los 10 días de vacaciones que se están pagando en Aerolineas”, agregó la representante gremial. (Económicas Bariloche)