Vuelos afectados por el paro de la CGT

La CGT convocó, para hoy lunes 18/12, paro nacional en contra a la reforma previsional y entre los sectores afectados se encuentran los vuelos nacionales e internacionales

Más de 20 mil pasajeros resultarán afectados según expresó la empresa Aerolíneas Argentinas en un comunicado de prensa, para quienes tenían programados vuelos de cabotaje nacionales e internacionales a partir de las 12 del medio día.

Por el momento y a fin de poder cumplir con el servicio antes del inicio del paro, se adelantarán los vuelos a Madrid y a Roma:

• AR1140 con destino a Roma, que en vez de partir el lunes a las 22:45, partirá el lunes a las 11.15 am.

• AR1132 con destino de Madrid, que en vez de partir el lunes a las 23:55, partirá en lunes a las 11 am.

Ante esta situación, estaremos aplicando la siguiente política comercial:

• cambios de fecha sin cargo, sin cobro de diferencia de tarifa ni cobro de fee, manteniendo la ruta y cabina original, para volar hasta el 31 de diciembre de 2017. Aplica también para los tickets premio de Aerolíneas Plus.

• cambios para volar con fecha posterior al 31 de diciembre 2017, para cualquier ruta y fecha de vuelo, dentro del año de la fecha de emisión original, abonando penalidad y diferencia de tarifa correspondiente (sin cobro de fee de emisión). Si se trata de un pasaje premio de Aerolíneas Plus, aplica solo diferencia de millas y penalidad en caso de corresponder.

• en todos los casos se trata de un cambio por única vez.

• devolución del 100% del pasaje no utilizado gestionándolo a través del mismo canal de emisión original. Para tickets emitidos en aerolíneas.com a través del siguiente link>>

• la devolución de tramos no utilizados también aplica para los tickets premio de Aerolíneas Plus.

Ante esta situación, Aerolíneas ruega a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos ni intentar contactarse con el call center mientras dure la medida de fuerza, dado que no podrá garantizar la atención habitual.

Aerolíneas lamenta profundamente los inconvenientes que esta medida traerá y se encuentra trabajando en la reubicación de los pasajeros afectados.

Además las empresas Latam y Andes también manifestaron comunicado, ya que se encuentran reprogramando algunos de sus vuelos, para que sus pasajeros no pierdan completamente el servicio.