Vía Bariloche vuelve a pedir autorización para operar con SAPSA

La empresa de transporte terrestre Vía Bariloche, que en la ciudad es propietaria también de la concesión del cerro Catedral, vuelve al ataque con su intención de fortalecer su operación aérea con la firma SAPSA y en la audiencia pública que se realizará el próximo martes, se postulará para operar 41 rutas, entre ellas varias internacionales.

La empresa que operan los hermanos Trappa pretende afianzar su actividad en el rubro aerocomercial y para ello pretende ser una alternativa fuerte para trayectos internacionales.

Especialistas en aviación se mostraron sorprendidos por la decisión de la firma debido a que se postulan, como ejemplo, para volar a Lisboa con aparatos que no serían adecuados técnicamente debido a que tienen autonomía sólo para destinos de cabotaje.

Según publicó el medio iProfesional, desde la empresa explicaron que la decisión de incursionar en este segmento de negocios responde a la caída del 50% en la demanda de los servicios terrestres en los últimos 4 años.

“En términos financieros, a la empresa le vendría bien coordinar ambas opciones, micro y avión. Restan definir detalles sobre la operatoria, pero cuenta con capacidad para dar un salto en su oferta de transporte”, dijo una fuente cercana a la naciente SAPSA.

Vía Bariloche posee antecedentes en el rubro aerocomercial: presta servicios ejecutivos a las autoridades rionegrinas a través de dos unidades turbohélices.

En 2016 estuvo muy cerca de quedarse con los tramos que hasta ese momento manejaba la quebrada Sol Líneas Aéreas.

La idea de la compañía en el marco de la próxima audiencia pública, que se realizará el martes 6, en la que varias firmas aerocomerciales expondrán su intención de sumarse al mercado local, como parte de la la nueva política prevista por el gobierno nacional.

“En los últimos 4 años, hemos tenido una pérdida del 50% en nuestros puntos principales como Bariloche, Neuquén, San Martín de los Andes, Comodoro Rivadavia, Trelew”, expresó Ricardo Rosso, titular de SAPSA, en declaraciones a medios de prensa.

“Es por eso que ahora pensamos en una combinación de prestaciones, aéreas y terrestres. El plan arranca con dos aviones, queremos en el segundo año llegar a tres y así progresivamente”, reconoció.

Entre los analistas predomina el escepticismo respecto de la prestación que puede impulsar SAPSA.

“Son empresas que piden permisos pero lo más probable es que luego no lleguen nunca a operar”, sostuvo Franco Rinaldi, reconocido especialista del mercado aerocomercial.

Además, considera que desembarcar en un mercado tan competitivo como el previsto implica, como requisito de partida, tener una espalda financiera y una solvencia técnica enorme.

La mayoría que pide rutas no cumple con estas condiciones. Además, no veo a Vía Bariloche como aquel que se diferencie de quienes no tienen experiencia en un negocio caro y complejo”, aseguró. (iProfesional)