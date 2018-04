Un comité internacional visitará el Instituto Balseiro

Especialistas de Francia, Estados Unidos y Argentina visitarán Bariloche para realizar un diagnóstico de las actividades académicas de este instituto de educación pública y gratuita. Entre los integrantes de este comité, estará el Premio Nobel en Física Serge Haroche.

Como parte de una planificación de su proyección académica en un mundo cada vez más desafiante, el Instituto Balseiro recibirá a un comité internacional del 30 de abril al 4 de mayo. El mismo tendrá como misión diagnosticar distintos aspectos de la institución, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Entre otras tareas, sus integrantes analizarán el plan de desarrollo institucional y realizarán recomendaciones para su mejora e implementación.

En el comité participan siete referentes de distintos campos de la física y la ingeniería. Lo integran: el Premio Nobel en Física Serge Haroche, del College de France y la Ecole Normale Superieur Francia; Roberto Merlin, del Departamento de Física de la University of Michigan, Estados Unidos; y Alfredo Vasile, del Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Francia.

Además están: Marcelo García, director del Ven Te Chow Hydrosystems Lab, de la University of Illinois at Urbana; Martín Lopez de Bertodano, de la School of Nuclear Engineering, Purdue University; y Rene Essiambre, Bell Labs, Alcatel-Lucet, de los Estados Unidos. Alberto Cardona, de la Universidad Nacional del Litoral y del Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC) completa el comité.

El trabajo de planificación comenzó en 2015, con un análisis interno de la estructura académica y administrativa del Instituto Balseiro realizado por una comisión especial integrada por docentes del instituto. En 2016, cuatro comisiones también internas analizaron las carreras de grado y posgrado. En 2017, se concretó un taller, en el que también participaron docentes del Instituto Balseiro, con el objetivo de analizar las principales conclusiones.

Ese proceso concluirá ahora con la visita del citado comité internacional. Durante cinco días, del lunes 30 de abril hasta el viernes 4 de mayo, recorrerán las instalaciones del Balseiro y del Centro Atómico Bariloche, y conocerán a sus estudiantes y docentes. Finalmente, entregarán un informe con sus recomendaciones.

“El trabajo iniciado en 2016 tiene como uno de sus objetivos principales establecer la visión estratégica y los objetivos de mediano y largo plazo para la formación de recursos humanos a nivel de grado y postgrado en el Instituto Balseiro”, dijo Carlos Balseiro, director del instituto.

Daniel Domínguez, vicedirector por el Área de Ciencias del instituto, agregó: “También se tiene como objetivos: proporcionar un marco y lineamientos para definir la estructura, la duración y el plan de estudios de las carreras del Instituto; y actualizar la estructura organizacional y de gestión del Instituto”.

Por su parte, Mariano Cantero, vicedirector por el Área de Ingeniería del instituto, destacó: “Es un honor recibir a referentes de la física y las ingenierías nuclear, mecánica y en telecomunicaciones para que nos aporten sus experiencias y opiniones”.