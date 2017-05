Todo lo que tenés que saber del Alias CBU

A través de una resolución, el Banco Central dispuso que desde el 1 de junio todas las Claves Bancarias Uniformes (CBU) serán asignadas con un “alias” identificatorio que tendrá entre 6 y 20 caracteres y será único e irrepetible para todo el sistema bancario.

¿Qué es el alias CBU?

Es una combinación de letras y números elegidos por el usuario para identificar a su cuenta bancaria, en lugar de utilizar los clásicos 22 dígitos del CBU. Se usa para hacer transferencias inmediatas mediante banca móvil, homebanking o plataformas de pagos móviles.

¿Desde dónde puedo elegirlo?

Los clientes pueden designar su alias CBU desde las plataformas de homebanking o banca móvil de las entidades financieras, todos los días durante las 24 horas.

¿Qué caracteres puedo utilizar en mi alias CBU?

Se puede usar cualquier combinación de letras y números, con un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 20.

¿El alias reemplaza al CBU?

No, las cuentas tendrán un alias y, además, el tradicional CBU, que quedará “por detrás” de la operatoria.

¿Qué tipo de cuentas podrán tener alias CBU?

Las cajas de ahorro y las cuentas corrientes cuyos titulares sean individuos o empresas. También se utilizan en las operaciones del sistema Medio Electrónico de Pagos (MEP).

¿Se puede tener varios alias CBU?

Cada cuenta puede tener solo un seudónimo, ya sea que pertenezcan o no al mismo banco. Por ejemplo, alguien que tiene una cuenta corriente y una caja de ahorro en la misma entidad, deberá crear un alias diferente para cada una.

¿El alias de mi cuenta puede ser igual al de otra cuenta?

No, tal como sucede con las direcciones de correo electrónico, ningún usuario podrá registrar un alias que ya haya sido usado por otra persona. Para evitar duplicaciones y garantizar la seguridad de las operaciones, el sistema es administrado centralizadamente por la cámara de compensación electrónica COELSA.

¿Qué pasa si cambio de banco?

El alias CBU es portable, por lo que el cliente podrá conservarlo si se cambia de banco, dándose de baja de forma automática en la entidad anterior.

¿Qué sucederá si no elijo mi alias CBU antes del 1 de junio?

A partir del próximo mes, todos los bancos asignarán por defecto un alias a aquellas cuentas que todavía no lo posean y también uno a las cuentas nuevas. Cada usuario podrá consultar el alias atribuido a través de los canales electrónicos (homebanking, cajeros automáticos y banca móvil), y cambiarlo si así lo desea. El formato del alias CBU “por defecto” será una combinación al azar de tres palabras breves y de uso frecuente del idioma español, cuya ortografía no sea ambigua cuando se transmita de manera oral.

¿Cómo es la operatoria para hacer una transferencia electrónica con alias CBU?

Al momento de transferir el dinero, se utilizará el alias en lugar de los habituales 22 dígitos. En el paso siguiente, antes de confirmar el pago, los bancos deberán informar el nombre del originante de cada transferencia y su número de CUIT, CUIL o CDI. Estos datos también estarán disponibles cuando se consulten resúmenes o movimientos de cuentas a través de los canales electrónicos en un plazo no mayor a 24 horas hábiles siguientes a la acreditación de los fondos.