El secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad, Marcos Barberis, fundamentó la negativa del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC) a autorizar a Catedral Alta Patagonia (CAPSA) a fijar una tarifa que supera el tope establecido de 1330 pesos por el pase diario de alta temporada.

“Desde el Ejecutivo Municipal estamos trabajando muy intensamente para mejorar la competitividad de la ciudad en cuanto a las tarifas, para ganar espacios en el mercado turístico a nivel nacional e internacional”, explicó Barberis, y añadió: “Toda la ciudad está haciendo un esfuerzo, menos CAPSA, y por eso tienen que ponerse a la altura de las circunstancias y sumarse al trabajo que estamos haciendo todos para posicionarnos como destino competitivo”.

En ese sentido, señaló que el Municipio “viene realizando gestiones muy fuertes para mejorar la conectividad aérea, aumentar el flujo de turistas, traer líneas low cost” con el objetivo de lograr que Bariloche sea competitiva en tarifas y servicios en relación a otros destinos. “El sector privado lo entendió, la hotelería, las excursiones, restaurant, todos están entre el 20 y 22% promedio de aumentos, pero CAPSA no lo quiere entender”.

De hecho, el tope tarifario establecido por el EAMCEC —de 1330 pesos para el pase diario de ski— ya implica un aumento de casi el 25% en comparación con la tarifa del año pasado. “Bariloche y el Cerro Catedral son uno de los factores que se toman en cuenta para situar el índice de inflación en vacaciones de invierno, y por eso no queremos generar aún más aumentos”, sostuvo Barberis.

Además, el secretario de Turismo contextualizó esta discusión, contando que Catedral Alta Patagonia no está participando de ninguno de los esfuerzos de promoción que está impulsando la ciudad en el país y el exterior: “Estamos haciendo una inversión muy grande en Buenos Aires y en Brasil sin el respaldo de CAPSA. No están presente en las acciones que estamos haciendo en el shopping DOT en Buenos Aires, ni en los medios on line, ni en lo que hicimos en Brasil”.

La primera propuesta de tarifas que presentó CAPSA este año fue de 1460 pesos para el pase diario de esquiador en temporada alta. El EAMCEC, que es el ente que regula el cuadro tarifario del Cerro Catedral, rechazó la propuesta, reiterando que la tarifa habilitada era de 1330 pesos (que es el valor más alto de la región, en Chapelco). La empresa privada solicitó una excepción que fue rechazada y hace pocos días presentó una segunda propuesta de 1415 pesos, que nuevamente debió ser rechazada recordando el tope fijado por el ente oficial.

“No nos vamos a mover de ese límite”, afirmó Barberis, y adelantó que, tras la última notificación a la empresa, hoy vencía el plazo para realizar una nueva presentación. De no cumplir con ese plazo —ya que al no fijar su cuadro tarifario también la empresa incumple con el deber de informar a los usuarios—, la firma es pasible de recibir una infracción por cada día de retraso, que corresponde al 1% de la garantía de caución, lo que equivaldría a una multa diaria de 23 mil pesos.