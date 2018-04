Técnico italiano colaboró para acondicionar medios de elevación de Catedral

Más allá de las limitaciones del lenguaje y las condiciones climáticas, el ambiente fue cálido y de mucha colaboración entre todos. Hace unos días llegó a Catedral Alfredo Beltrami de la empresa italiana Radaelli, líder mundial en el mercado en el diseño y fabricación de cables de acero especiales, que junto al equipo técnico de Catedral realizaron cortes y luego empalmes en los cables de la Telesilla Séxtuple y Telecabina Amancay.

Alfredo Beltrami, es de Brescia – Italia. Empezó con el trabajo de empalmes en cables hace 20 años en la fábrica Redaelli, lo realizó durante 4 años, pero después lo dejó por proyectos personales. Volvió a retomar esta tarea en Radaelli durante el año 2014 y hasta ahora realizó innumerables empalmes en diferentes partes del mundo.

Su trabajo en Catedral fue un acotamiento del cable en la Telesilla Séxtuple, se acortaron entre 6 y 7 metros. Esto es algo usual en los cables nuevos (3 años) por lo que se trabajó en conjunto con el quipo local para dejarlo en su longitud original.

Cuando le consultamos si este tipo de alargue del cable era habitual, Alfredo indicó ”Por lo general, estos cables llegan a alargarse hasta 10 u 11 metros, hasta ahora sacamos 6 faltarían unos 5. La vida útil promedio de uno de estos cables es de 30 a 40 años aproximadamente”.

En cuanto a las tareas en la Telecabina Amancay el trabajo fue diferente, se reacondicionó una parte del cable, pero luego de las pruebas Alfredo estaba más que satisfecho.

“Bariloche es una bella ciudad, es la primera vez que vengo y me gustó mucho. No le falta nada: tiene montañas, lagos y bosques, además de gente buena y muy acogedora. Catedral como estación de esquí me gustó, es muy completa: tiene un buen terreno con mucho espacio y muchos medios. ¡Espero poder volver pronto!” dijo Alfredo con una sonrisa.

Gracias a su especialidad y experiencia, Alfredo estuvo trabajando en diferentes centros de esquí de casi toda Europa: Francia, Suiza, Suecia, Noruega y Turquía. También China, Canadá y ahora Argentina. Indicó que seguramente en los próximos años tenga mucho trabajo en toda Sudamérica y que su próximo destino es Corea.

En cuanto al equipo de trabajo de Catedral dijo “Son muy simpáticos y siempre están a disposición. Un muy buen equipo, saben lo que tienen que hacer y me ayudaron mucho. Muchas veces te encontras con gente que sabe hacer su trabajo, pero es difícil complementarse, pero en este caso fue fácil, el equipo se complementó muy bien por lo que el trabajo fue muy ameno. Creo que fue una experiencia enriquecedora para todos”.

Catedral Alta Patagonia continúa trabajando con compromiso bajo los más altos estándares de calidad y seguridad para que a experiencia de quienes visiten el centro de esquí sea inolvidable.

Otros datos sobre los cables Portante-Tractor:

Telesilla Séxtuple

Longitud: 5000 metros

Diámetro: 42mm

Peso: 33 toneladas

Origen: Italia

Telecabina Amancay

Longitud: 4000 metros

Diámetro: 42 mm

Peso: 26 toneladas

Origen: Austria