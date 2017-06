Skull, indumentaria rocker, única y exclusiva

Diseño, exclusividad y un estilo diferente son las principales características de este local de ropa femenina que funciona desde hace un año en la Galería Catedral. Productos originales, desde jeans y camperas de cuero hasta ropa interior y accesorios.

Skull abrió sus puertas hace ya dos años en la ciudad; sus inicios tuvieron lugar sobre Diagonal Capraro, pero desde hace algo más de un año, funciona en uno de los locales de la Galería Catedral, sobre la arteria principal de Bariloche.

“Apuntamos a tener un estilo diferente con prendas exclusivas, pero al mismo tiempo incluimos otras estéticas para que todas puedan encontrar algo”, explicó Viviana Álvarez, dueña del comercio, a Económicas Bariloche.

La ropa que comercializan, principalmente informal, incluye jeans, remeras, camperas de cuero, vestidos, calzas, pero también lencería, carteras y accesorios. Además, en la búsqueda del concepto de distinción, cuentan con marcas y diseñadores exclusivos; con todos la talles.

“Mucho de lo que se encuentra en Skull no está en ningún otro comercio de la ciudad, justamente porque contamos con marcas como Helémica o Tatoo Rock Show que sólo trabajan con nosotros”, indicó Viviana.

Otras firmas presentes en el local son Tres Gatos Locos, con indumentaria más suave y vintage; No Mercy For All, de estampados en inglés; New Folk, pañuelos con varios diseños y colores; y Criacuervos, marca local de camperas de cuero.

“Si bien nuestro estilo está más bien definido para el lado de las calaveras – de ahí el nombre por la traducción de ´calavera´ en inglés- no quiere decir que toda nuestra ropa tenga que ver con esta estética, no excluimos y por eso ofrecemos otro tipo de ropa y estilos”, explicó Álvarez.

Por último, aseguró que es muy satisfactorio observar la reacción de los clientes que descubren Skull: “la gente entra y se sorprende porque encuentra cosas diferentes, eso nos llena de alegría”, concluyó. (Económicas Bariloche)