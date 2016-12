Sigue la caída de la producción de pymes industriales

La producción de las PyMES industriales cumplió 14 meses consecutivos en baja aunque también se redujo la proporción de empresas que registraron caída anual, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Si bien casi un tercio de los empresarios relevados dice haber observado alguna señal de recuperación en noviembre, las expectativas para los próximos seis meses se deterioraron y los industriales comienzan a pensar en la posibilidad de que la recesión se extienda. Como dato positivo subió la proporción de industrias con planes de inversión para 2017 y el 24,8% planea ejecutar programas en los meses venideros.

La producción de las PyMES Industriales cayó 5,5% en noviembre frente a igual mes del año pasado y 0,3% en la comparación mensual (sin desestacionalizar). De esta manera acumula un retroceso anual de 5,2% en los primeros once meses del año.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias PyMES del país. El Índice de Producción Industrial PyME (IPIP) alcanzó un valor de 81,6 puntos en el mes pasado, ubicándose 15,2% por debajo de los niveles de producción de noviembre de 2012 cuando se alcanzó el mayor valor de la serie para ese mes.

En noviembre, el 69,2% de las empresas relevadas finalizaron en baja. Si bien la proporción es elevada, se redujo sustancialmente desde octubre cuando las caídas afectaron al 75% de las industrias de la muestra. En cambio, el 16% se mantuvo sin cambios (11,6% en octubre) y sólo el 14,8% tuvo variación positiva en la comparación anual (13,2% en octubre).

En materia de rentabilidad, se incrementó levemente la proporción de empresas con rentabilidad positiva pero menos de la mitad presentan esa condición (46,8%). El 53,2% restante mantiene rentabilidad negativa (14,4%) o nula (38,4%). La proporción de industrias con rentabilidad negativa bajó así de 18% en octubre a 14,4% en noviembre frente a las reestructuraciones en muchas firmas para sobrevivir a la recesión.

Para los próximos seis meses, las expectativas de los industriales son inciertas. El 36% no sabe qué puede pasar con la producción ya que los pedidos hacia adelante no se reactivaron pero confían en el ‘rebote’. A su vez, bajó de 29,2% en octubre a 17,6% en noviembre la proporción de industrias que cree que la actividad repuntará y en cambio subió de 12,4% a 20,8% el porcentaje de industriales que piensa que la actividad puede seguir cayendo.

En la comparación anual de noviembre, las ramas con más caídas por sectores fueron: “Productos de caucho y plástico” (-9%), “Calzado y marroquinería” (-8,9%), “Papel, cartón, edición e impresión” (-8,8%), “‘Minerales no metálicos” (-8,2%), “Productos químicos” (-7,6%), “Productos electro-mecánicos e informática” (-6,3%), y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-6,1%). Un rubro que revirtió la tendencia descendiente de muchos meses fue “Material de Transporte”, ya que repuntó 2% anual de la mano de algunas industrias que vieron incrementar sus pedidos de producción.

Un dato positivo en el mes es que creció considerablemente la proporción de industrias con planes de inversión para 2017. En buena medida eso ocurre porque los empresarios comprenden que tienen que hacer mejoras para enfrentar una recesión que podría seguir prolongándose. Si bien son inversiones pequeñas, es una buena señal. En noviembre el 24,8% de las industrias dijo tener planes para el año próximo (frente al 18% en octubre), y otro 18,4% lo estaría evaluando. (Prensa CAME)