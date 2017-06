“Señales de Humo” una película de producción local

Hoy a las 21hs en el Hotel Inacayal Juan Manuel de Rosas 625, se estrenará una película producida e interpretada por actores barilochenses.

Se trata de una película gestada por artistas locales como Fabian Díaz, Adrian Marre, Julio Benitez, Sofia Suez, Alex Ben en guión y dirección y realizada por PATAGONIKUS PRODUCCIONES, la cual se estrena al público.

Filmada en escenarios naturales de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina, está editada en formato de película y miniserie. Promete un sensacional estreno de suspenso, aventura y una reflexión acerca de los valores esenciales y la necesidad del otro. ¿Cómo se hace para empezar de nuevo y no cometer los mismos errores? No terminar destruyéndose entre todos. Encontrar una forma de vida armoniosa y plena.

Reseña:

“SEÑALES DE HUMO – Cuando el otro importa” es la historia de un hombre que, harto de la locura del fútbol, decide irse a la montaña. Cuando baja, para su sorpresa, no encuentra gente con vida: algo a través de las pantallas de los televisores, computadoras y celulares fulminó a todos. O casi. La falta de electricidad hace que los pocos sobrevivientes vuelvan, de alguna manera, a la Edad Media. No hay policía ni médicos. Y las reglas de convivencia se ven amenazadas… Suspenso, aventura y una reflexión acerca de los valores esenciales y la necesidad del otro. ¿Cómo se hace para empezar de nuevo y no cometer los mismos errores? No terminar destruyéndose entre todos. Encontrar una forma de vida armoniosa y plena. Trailer