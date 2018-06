Se viene otro aniversario de Cerveza Patagonia y lo festejan a lo grande

¡Llegó junio y Cerveza Patagonia está de fiesta! Un nuevo aniversario se celebra en la Microcervecería el sábado 16 de junio, desde las 20 horas. Amplia variedad de cervezas, dos bandas en vivo, regalos sorpresa y diferentes platos para maridar con la cerveza, será el marco en el que se llevará a cabo este evento tan esperado.

Desde hace dos años, Cervecería Patagonia se instaló como un punto obligatorio para aquellos que se encuentran en Bariloche. Con una vista privilegiada del Lago Moreno y la Cordillera de los Andes, la Microcervecería invita a adentrarse en una experiencia única, que combina diferentes cervezas elaboradas por el Maestro Cervecero Diego Felipe Bruno y su equipo, y la espectacular oferta gastronómica que marida a la perfección con el ambiente natural único.

Entre las variedades de cerveza que se tirarán desde las canillas para el aniversario, estarán la Craft Lager, Scottish Ligera, Doble Ipa, Porter y Vera IPA que cada día sube un escalón más entre las favoritas, además de las clásicas. También se podrá probar la Dark Barley, una cerveza muy aromática, tiene un final dulce y mucho cuerpo, además su sutil sensación de calentamiento en boca es ideal para estas bajas temperaturas.

La música en vivo estará a cargo de las bandas locales BeetUps, que se lucen con un tributo a The Beatles y los Be to be, quiénes tocarán desde las 22hs y le pondrán ritmo a una noche ideal para bailar con cerveza en mano.

A las 20 y 20.30 horas dispondrán de un transfer gratuito a la Microcervecería. La salida será desde Moreno y Rolando. De regreso los transfers retornarán a las 00.30 y el siguiente alrededor de la 1 am. Para los grupos que se acerquen en auto, el conductor designado podrá consumir gratis bebidas sin alcohol y se les regalará una porción de papas cheddar cortesía.

Y como siempre, aquellos residentes que presenten DNI que certifique domicilio en Bariloche acceden a un descuento del 15% en el total de la cuenta.

Cerveza Patagonia desde hace dos años es el escenario de historias y encuentros de los barilochenses, por esto invita a esta fiesta imperdible, llena de sorpresas para los locales.