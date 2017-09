Se realizará en Bariloche el 2º Encuentro provincial de tango baile

Entre los días 14 y 17 de Septiembre tendrá lugar en la ciudad de Bariloche el segundo encuentro organizado por la Asociación Civil Haciendo Pasos. Este evento cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura municipal, la Secretaría de Cultura y Turismo de Río Negro, y la Universidad de Río Negro.

Entre el 14 y el 17 de septiembre la ciudad de San Carlos de Bariloche será Sede de distintas actividades de capacitación gratuita para bailarines de Tango de todos los niveles de Tango Salón, bailarines profesionales, semi profesionales y coreógrafos. Los talleres, clases, seminarios y montajes sumaran un total de 26 hs. y estarán dictados por reconocidos maestros: Dana Frigoli, Veronica Litvak, Ollantay Rojas y Silvana Grill integrantes de la Plataforma de Tango escénico actual (PlaTEA, provenientes en su mayoría de Bs As) además de reconocidos profesores de la provincia de Río Negro: Luis León y Gimena Artiles, Cynthia Palacios y Facundo Palavecino.

Con el fin de fomentar un intercambio que permita el desarrollo cultural, profesional y laboral del baile de Tango Argentino, así como el vínculo social entre los bailarines de toda la Región es que en el marco del Encuentro se realizarán dos milongas a público general que contarán con la presentación en vivo del Sexteto Austral, de la ciudad de Bariloche y las exhibiciones de los profesores y coreógrafos convocados. Contaremos también con la participación de la DJ de Tango Yamila Herlein proveniente de la ciudad de General Roca.

El evento está organizado por La Asociación Civil Haciendo Pasos y cuenta con el aval de las Secretarias de Cultura y Turismo de la Pcia. De Río Negro, La Subsecretaria de cultura de S.C de Bariloche y la Universidad de Río Negro entre otros.

Programación:

Miércoles 13 de septiembre

10:30hs, Conferencia de prensa y evento de apertura del Encuentro. Audiorio Juan Carlos Cornelio, Secretaría de Turismo 2 piso, Mitre y Villegas.

16.30hs, Clase de Tango Salón nivel intermedio/avanzados. Profesores: Luis León y Gimena Artiles. UNR- Belgrano 109.

18.30hs, Seminario 1- Veronica Litvak “Herramientas para la creación artística”. SUM del Colegio “Don Bosco”- Moreno 501.

21:30 PRÁCTICA de Tango con todos los maestros del Encuentro en La Casa del Deporte (Bono contribución). 12 de Octubre 282 (y Rolando).

14hs, Seminario 1- Ollantay Rojas. “Proceso de creación de una coreografía”. UNR- Espacio Arte: Campichuelo 1197.

16.30hs, Clase de Tango Escénico “Variación de variaciones”. Profesores: Cynthia Palacios y Facundo Palavecino. Edificio Supervisión Escolar primaria. Frey 659 3º piso

18.30hs, Clase de Estilos en Tango Salón. Nivel intermedio /avanzado. Profesora: Silvana Grill. Espacio Arte: Campichuelo 1197.

18.30hs, Seminario Dana Frígoli. “Formas actuales de creación”. (S.U.M Don Bosco).

22hs. Milonga (entrada paga ) con las exhibiciones de los profesores: Cynthia Palacios y Federico Carrizo, Luis León y Gimena Artiles. Salón Hotel Patagonia Sur. Elflein 340.

Sábado 16 de septiembre

11hs, Seminario 2. Veronica Litvak. “Corporalidad y movimientos en la escena”. Edificio Supervisión Escolar primaria. Frey 659 3º piso.

14hs,Seminario 2 Dana Frígoli. “Dueto” Acercamiento al trabajo en pareja. UNR: Belgrano 109.

16.30hs, Clase de Tango Salón. Profesores: Cynthia Palacios y Facundo Palavecino. UNR: Belgrano 109.

18.30hs, Clase de Tango Salón. Profesores: Luis León y Gimena Artiles. Edificio Supervisión Escolar primaria. Frey 659 3º piso.

18.30hs, Seminario 2 Ollantay Rojas. El Tango Salón como propuesta escénica. UNR: Belgrano 109.

22hs, MILONGA (entrada paga) con la presentación en vivo del Sexteto Austral y las exhibiciones de los maestros de PlaTEA: Dana Frígoli, Veronica Litvak , Ollantay Rojas y Silvana Grill.

14hs, clase de intercambio con todos los maestros del Encuentro. Espacio para charla y debate.

16hs, CIERRE DE LAS JORNADAS. Mate y Tortas fritas.

Breve reseña de PlaTEA (Plataforma de Tango Escénico Actual).

Platea nace en 2015 como una alianza de artistas y referentes de organizaciones del tango escénico ante la ausencia de políticas que fomenten su innovación, las desventajas económicas, al aislamiento de creación y producción a la que se enfrentan los diferentes creativos y a la falta de visibilidad artística y renovación del género.

Cada uno de los creadores-productores que la componen representa equipos de trabajo de entre 3 hasta 20 personas, incluyendo, compañías, escuelas, individuos, asociaciones civiles y eventuales, y cooperativas teatrales.

Para mas información dirigirse a www.platea.ong

Maestros/ coreógrafos que forman parte de PlaTEA:

Verónica Litvak (Buenos Aires)

Bailarina, Coreógrafa y Docente. Lic. en Composición Coreográfica y docente en la UNA (Artes del Movimiento y Artes Dramáticas), USAL y CCRojas (UBA). Brinda cursos de tango y presenta sus obras de danza en Argentina, Uruguay, España, Italia, Reino Unido, Canadá y Suiza. Coreógrafa invitada en las Cías. Organic (Francia), Phyzzical (Reino Unido), Tangissimo (Austria) y en diversas piezas teatrales de la escena local. Integró la Cía. francesa Théatre du Soleil, Dir. Ariane Mnouchkine. Miembro del equipo de investigación sobre Composición Coreográfica, Dir. Susana Tambutti en la Universidad Nacional de las Artes. Docente de Tango para pacientes con Parkinson en el Hospital Ramos Mejía. Curadora y productora artística del Ciclo de tango escénico “Berretín” del Centro Cultural Sábato. Co-fundadora del “Grupo Tango Protesta”, con el cual realizó giras nacionales e internacionales. Recibió Beca de Investigación del Fondo Nacional de las Artes, “Premio Estímulo a la Creación” (IUNA), Subsidio Prov. y Nac. del Gob. de Austria y PRODANZA del Gob de BA.

Ollantay Rojas (Buenos Aires):

Bailarín y coreógrafo. Estudió piano, tango, danza y teatro. Recibió becas y/o subsidios del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Prodanza, del Fondo Metropolitano, del Festival de danza y performance Impulstanz (Viena 2013). Estudió danza con Cristina Barnils, Alejandro Cervera, Rodolfo Dinzel y formó parte del Ballet de Bolsillo de Oscar Araiz y de la Compañía de Leonardo Cuello. Trabajó en diversos espectáculos teatrales de tango, casas de Cena-show de Bs As, y en obras de danza contemporánea y teatro. Creó Ombúpolis, Tango in Blue, Ensayo N.º 1, Estudio para bandoneón y bailarines y Tango for Import (videodanza). Dictó cursos para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Talleres de Extensión de la UNA, y festivales de tango de Bs As y el exterior. Integrante de la Plataforma Tango Escénico Actual, agrupación de coreógrafos, docentes e investigadores.

Dana Frígoli (Buenos Aires):

Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático y como bailarina y a veces como coreógrafa formó parte de los espectáculos “Tanguera”, “Tango Love and Sex”, “Reliquias Porteñas”, “Malevo Evolution Tango”, “Tango Fatal”, “Postales de Tango”. También montó coreografías para Maximiliano Guerra en “Tango mirando al sur” y participó en la película “Diarios de Motocicleta”. Con la docencia y como bailarina ha recorrido los 5 continentes y en la actualidad dirije la compañía DNI Tango, además de ser fundadora de la escuela del mismo nombre. Su último espectáculo, “Dos, Lo que se disuelve” fue estrenado en 2016 en el Galpón de Guevara. Ganó el premio a mejor coreografía de Argentores y fue coreógrafa del film Superclásico, film danés dirigido por Ole Christian Madsen y nominado como mejor película extranjera de los Oscars.

Silvana Grill (Buenos Aires-Bariloche)

Directora, coreógrafa y docente.

Egresada del INSA (Instituto Nacional Superior de Artes) de General Roca.

Directora de la “Academia de Estilos de Tango Argentino” (ACETA) en Buenos Aires de 2004 a 2007.

Directora, la compañía No Bailarás. Directora Artística del Campeonato Mundial de Tango de la Ciudad e Bs As en 2008. Creadora de los espectáculos: Danza Maligna, “Grotesca Pasión Trasnochada” y “Sin Pecado Concebido”.

Directora de los programas de perfeccionamiento ENTA (Espacio Nacional de Tango Argentino) y “Ligas Mayores” en el Centro Cultural Kirchner de agosto a diciembre de 2015. Desde fines de 2016 reside en San Carlos de Bariloche donde coordina el espacio Tango al Paso y es Directora de la Compañía de Tango ”Del Otro Lado”.

PROFESORES DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO:

CYNTHIA PALACIOS (Allen)

• Campeona patagónica de tango escenario año 2007 en el pre mundial de tango en San Carlos de Bariloche.

• Finalista mundial de tango año 2007

• Campeona patagónica de tango escenario año 2008 en el pre mundial de tango san carlos de bariloche.

• Campeona del pre mundial de tango escenario en Neuquén capital año 2011.

• Campeona en el pre mundial de tango escenario 2012 en San Martin de los Andes.

• Campeona en el pre mundial de tango escenario 2015 en San Martin de los Andes.

• Medalla de oro premio revelación en certamen Interamericano de danzas al sur año 2008 y 2009.

• Premio mejor coreografía año 2008 y 2009 certamen Interamericano danzas del sur

• Medalla de oro categoría jazz en danzamerica 2008

• Campeona en el pre mundial de tango escenario 2017 en Comodoro Rivadavia

• Campeona en el pre mundial de tango pista 2017 en comodoro Rivadavia

FACUNDO PALAVECINO (ALLEN): Bailarín de tango de la ciudad de Allen desde hace 18 años. Participó de Competencias Patagónicas y nacionales, obteniendo el puesto de subcampeón en varias ocasiones de Tango Escenario y Pista. Formó parte de varios cuerpos de baile de renombre de la región. Acompaño en exhibición a la maestra Graciela Gonzalez. Actualmente es Profesor y Director del Ballet Municipal de Allen junto a Cynthia Palacios.

LUIS LEÓN Y GIMENA ARTÍLES (Viedma):

Profesores de extensa trayectoria y en búsqueda permanente han dictado clases en las ciudades de Neuquén, San Antonio Oeste, Los Menucos, Bariloche, Cipolleti, General Roca, Pto Madryn, Rawson, Trelew, Choele Choel entre otras. Han participado en los Festivales de Tango: Tango Esquel, Festival Internacional del Bolsón, Campamento de Tango (Pto. Madryn) y Festival Santo (Neuquén). Actualmente Luis es profesores de tango contratado por la Municipalidad de Viedma y juntos se desempeñan como profesores de Tango dentro del programa “Replicadores” de la Secretaria de Cultura de la Pcia. De Rio Negro. Luis León fue el creador y organizador del Festival “Riberas de Tango” en la ciudad de Viedma durante dos años consecutivos (2011-2012).