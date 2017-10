Se realiza en Bariloche el XIV Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina(FEHGRA) está llevando el XIV Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico FEHGRA 2017 en Bariloche, con la convocatoria de alrededor de 140 asesores tributarios y dirigentes de las 63 Filiales de FEHGRA en todo el país. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) es la filial anfitriona.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicepresidente de FEHGRA, a cargo del Departamento de Fiscalidad y Tributación, doctor Gustavo Fernandez Capiet; la ministra de Turismo de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Arabela Carrera; el director regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Norman Williams; el jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis; el presidente de la Filial FEHGRA Bariloche, Hugo De Barba.

En este marco, la ministra Arabela Carreraanunció que la Provincia de Río Negro, en línea con el dialogo productivo que tiene con el sector privado, ha tomado la decisión de darle protagonismo a la industria del turismo, y en este sentido dijo: “en los próximos días vamos a estar elevando a la Legislatura una Ley de adhesión al artículo 33 de la Ley Nacional de Turismo para poder enmarcar el abordaje de la actividad como actividad industrial”. A su vez, confirmó que la segunda Ley que elevarán en breve crea el Programa de Inversiones Turísticas, que estará alimentado por un fondo específico nutrido de parte de los Ingresos Brutos generados por el propio sector, es decir, que “no va surgir de un nuevo gravamen”.

La Ministra dijo: “Entendemos que esto va a generar un antes y un después del tratamiento que la Provincia hace a esta actividad, que es central para nosotros. Bariloche y la región andina son fuertes generadores de recursos. La actividad genera aproximadamente un tercio de los recursos de la Provincia”.

Gustavo Férnandez Capiet se refirió a la alta presión fiscal y previsional que soporta el sector, y a medidas que atentan contra el estímulo al desarrollo del turismo -en referencia por ejemplo a la Ecotasa de Bariloche-, pero también habló de aspectos que tienen buenas intenciones como la Ley PYME que beneficia al sector, a la devolución del IVA al extranjero, a la política aerocomercial que ha empezado a carretear y a la posibilidad de dialogo más llano con muchos interlocutores gubernamentales en todos los niveles.

También dijo: “Del análisis de nuestros costos, creemos que la reforma fiscal nos debe dar las herramientas para que nuestra actividad deje de ser deficitaria en términos de intercambio con el mundo”, y deje de tener una “capacidad ociosa que varía entre el 40% y el 60% de la capacidad instalada”. “Nuestra actividad está preparada para despegar, y aunque los cambios necesarios para que eso suceda puedan provocar resistencia, estimo la necesidad de lograr avanzar sin retrocesos innecesarios, sin emitir señales confusas a los inversores, contradictorias ni acciones que dilaten este proceso de integración al mundo”, agregó.

Norman Williams dijo que la AFIP está cambiando, y que el diálogo y consenso con el sector empresario y los profesionales siempre ayuda: “Es claro que la administración tributaria seria no busca el conflicto sino el cumplimiento voluntario, y tratamos de hacer lo posible para que esto mejore. Esto no quiere decir que, en nuestro proceso, no busquemos eficiencia y eficacia”. Se refirió a temas como el domicilio fiscal electrónico, las facturas electrónicas, las usinas de facturas electrónicas apócrifas, y a la agilización de procedimientos.

Hugo De Barba, a su turno, sostuvo que el sector sigue muy de cerca el tema tributario: “es un condicionante importante en la actividad hotelera y gastronómica, ya que es cercana al 40%. Deja adelante un batallón de normativas que hay que estar muy atentos para poder cumplir adecuadamente con la AFIP”. Expresó: “Con optimismo vemos que el Gobierno ha comprendido este tema de la presión impositiva”, y agregó que con mucha atención siguen las novedades porque están relacionadas con la competitividad de la actividad: “el promedio de la presión impositiva que tiene el resto de Latinoamérica está cercano al 26%. Esto condiciona y limita a nuestra actividad”.

Marcos Barberis dio la bienvenida a la ciudad, destacó la iniciativa de llevar adelante el encuentro, el modelo de trabajo de FEHGRA, con sus 63 Filiales, y subrayó especialmente el trabajo conjunto con la Filial local.

Entre otros temas se analizan temas de política tributaria en relación con la actividad hotelera, gastronómica y turística, como “Devolución de IVA a Turistas Extranjeros”, “El Costo Argentino: Enfoque Tributario, Laboral y Previsional, y el Impacto de la Bancarización en el Sector”, “Situación Fiscal Posblanqueo”, “La Ecotasa y la Experiencia de Bariloche”, entre otros