Se presentará en Bariloche un gran talento del jazz, Andrea Motis

La catalana Andrea Motis, es una de las figuras más jóvenes del ámbito del jazz, mundialmente reconocida por su talento como ejecutante de trompeta y cantante, llega por primera vez a Argentina, exclusivamente para dar un concierto en Bariloche

Andrea Motis tiene apenas 22 años, y su tono al cantar evoca una combinación de Norah Jones y Billie Holiday. Además, su versatilidad para interpretar la trompeta y el saxo la ubican como única en su estilo. Sus inicios en la música fueron muy tempranos, y detectada por su profesor y mentor Joan Chamorro, desarrolló rápidamente una escalada de popularidad y éxito notables. Hoy se presenta en escenarios destacados de todo el planeta, y está grabando para el prestigioso sello Impulse, de Estados Unidos.

Su presentación en San Carlos de Bariloche se llevará a cabo el sábado 10 de Febrero en el Hotel Panamericano. Se trata de un único show, y forma parte del ciclo de conciertos con artistas internacionales del Swing que anuncia periódicamente el programa radial Royal Casino. Dicho ciclo ha incluido ya artistas como Chloe Feoranzo, Ulf Sandstrom o Sue Palmer entre otros. El concierto de Andrea Motis es el comienzo de la agenda del 2018 que anuncia varias sorpresas de nivel superlativo a lo largo del año.

En 2011, Andrea Motis fue invitada por Quincy Jones a formar parte de su grupo “Quincy Jones & The Global Gumbo All Stars” en el Festival de Perelada. Su reciente placa “Emotional Dance” muestra no sólo su evolución como intérprete sino también su prominente inspiración como compositora. Hoy, Andrea ya ha dejado de ser “la joven revelación del jazz española”, como medios gráficos la catalogaron desde pequeña, para convertirse en toda una artista que aun no encuentra su techo en un vuelo ascendente que la postula como una de las grandes exponentes de la nueva ola mundial del swing.