Se enfría el entusiasmo de las low cost

Esgrimiendo distintas razones, entre las que se destaca el pedido de eliminación de una tarifa mínima establecida por la ANAC, las primeras compañías aéreas en anunciar servicios low cost –Flybondi y Norwegian- morigeraron el entusiasmo de estreno de servicios que exhibían meses atrás, como lo informó hoy el diario La Nación. En ese contexto, Bariloche deberá esperar una segunda etapa de operación.

Flybondi, que tiene el objetivo de convertirse en la primera low cost nacional, no iniciará sus vuelos con la ruta Córdoba-Buenos Aires, como anunció originalmente, sino que en los primeros meses cubrirá Córdoba-Mendoza. Su CEO, Julian Cook, ratificó a LA NACION que seguirá batallando para que el Gobierno elimine el piso tarifario.

En Norwegian Air Argentina, aerolínea local del grupo Norwegian, ratificaron a este diario sus planes de volar en el país entre fines de este año y principios del próximo. “El equipo sigue creciendo; seguimos tomando gente”, dijeron. Pidieron 156 rutas.

Por su parte, Andes -opera desde hace 11 años en el mercado- sumó dos nuevos aviones a su flota, redujo a una frecuencia la ruta Córdoba-Buenos Aires para poder cumplir con los horarios (en diciembre volverá a dos) y en el primer trimestre de 2018 incorporará tres nuevos destinos desde Buenos Aires.

La aerolínea boliviana Amaszonas -con planes de expansión en el mercado argentino y sudamericano- postergó hasta diciembre el vuelo Córdoba-Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); estaba anunciado para mediados de este mes. En la empresa indicaron que la demora se debe a que le faltan algunas autorizaciones aeroportuarias locales. Consultada por LA NACION, la ANAC no dio detalles sobre los temas pendientes.

Cook, de Flybondi, dijo que el primer avión (un Boeing 737-800 adquirido por leasing) lo recibirán a fines de octubre y tendrá base en el aeropuerto cordobés Ambrosio Taravella. A diferencia del plan original, comenzarán a volar desde allí a Mendoza y no a Buenos Aires.

La razón del cambio es que entienden que a fines de enero podrían operar desde El Palomar, donde la inversión a realizar ronda los US$ 30 millones. “Aeroparque no sólo tiene más costos, sino que no es nuestra estrategia; preferimos directamente arrancar en el otro aeropuerto para no dar un mensaje confuso a los clientes”.

Espera, en dos semanas, tener definiciones sobre la estación aérea bonaerense, que será base del segundo avión que recibirán a fines de noviembre. En lo que queda de este año analizan qué otras rutas sumarán desde Córdoba; podrían ser Iguazú y Bariloche.

Flybondi tiene autorizadas 43 rutas de cabotaje y 42 internacionales por 15 años. Cook esperaba cobrar $ 500 el tramo Córdoba-Buenos Aires, pero la tarifa mínima establecida por el Gobierno es de $ 788. “Para nosotros es un tema muy importante. Vamos a seguir batallando, estamos hablando mucho con las autoridades y averiguando alternativas -insistió el CEO-. La Argentina es el único país del mundo que tiene una tarifa mínima; es una locura. Puede estar 20% más baja con 10 días de anticipación, pero es absolutamente clave que nos dejen vender al precio que hace sentido; tenemos costos más bajos, somos rentables a precios más bajos.”

Reiteró que la clave es la relación entre precio y volumen; mientras más baja la tarifa, más demanda: “Si no podemos bajar el precio, el crecimiento será menor, no se duplica el mercado sin tarifas bajas; crecer al 15% no es duplicarlo”.

Cook también confirmó que sigue el “diálogo” con los sindicatos para conseguir que los pilotos vuelen más horas (12 diarias frente a 8 o 9 de una aerolínea tradicional).

Bernardo Racedo Aragón, gerente de Ventas de Andes, explicó a LA NACION que a comienzos del año próximo sumarán, desde Buenos Aires, vuelos a Comodoro Rivadavia, Neuquén y Tucumán. Hoy cuentan con siete aviones y suman en estos días diez comandantes y más tripulantes. Con pasajes de $ 788 para el tramo Córdoba-Buenos Aires, apuntó que tienen “muchas ventas en la web y de último momento”. Es que en las otras líneas que cubren la ruta -Aerolíneas Argentinas y Latam- el precio sube a medida que el vuelo se acerca.

Todavía no tienen precisión sobre cuándo operarán las tres rutas internacionales que ya tienen autorizadas (Lima, San Pablo y Santiago de Chile). “Vamos planificando y ordenándonos para ser competitivos y cumplir con lo que anunciamos”, señaló Racedo Aragón. (La Nación)