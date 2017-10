Sala llena para el show de Gustavo Santaolalla en La Baita

El show será este sábado en el teatro barilochense, a partir de las 21 horas. Habrá un lleno total y se espera un espectáculo de calidad internacional, en un recinto totalmente preparado para recibir a estos músicos de primer nivel.

Sabido es, que Bariloche es una plaza difícil para los recitales y la visita de todo tipo de artistas. Sin embargo, Gustavo Santaolalla se ha ganado su reconocimiento mundial y junto a algunos de los músicos con los que formó Bajofondo, rompieron esa barrera y agotaron todos los tickets para su presentación de este sábado en el teatro La Baita.

Santaolalla se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música de Latinoamérica y el mundo. Su innovación, curiosidad y pasión lo han llevado por diferentes proyectos que incluyen encuentros musicales que han derivado en la producción de multipremiados artistas como Juanes, Café Tacuba, Julieta Venegas, entre otros, consolidándose como uno de los protagonistas del `boom´ del rock latinoamericano de los 90´s, condición que lo ha llevado a ganar 17 premios Grammy.

Además, ha sido el creador de bandas sonoras que incluyen largometrajes como Babel y Brokeback Mountain, que han sido ganadoras por la mejor música en los premios Óscar.

Músico, productor, un apasionado artista multifacético que ha vuelto a llevar al Tango a la escena mundial a través de Bajo Fondo. Sin embargo, todos sus logros no lo han detenido.

Gustavo va por más y mientras cumple su sueño de hacer música fuera del planeta, presentará en Bariloche “Desandando el camino”, un show en el que recorre su carrera en Argentina y en América Latina con una remembranza de su vida musical.

Durante el show, el artista recorre gran parte de su insuperable trayectoria, desde Arco Iris (su primera banda donde combinaba el folclore con el rock), hasta Bajofondo, pasando por la música realizada para el video juego The Last Of Us. Santaolalla combina su gira con la producción del nuevo disco de Bajo Fondo así como su trabajo junto a John Willis de Cirque du Soleil en la versión teatral del Laberinto del Fauno.

Se viene un espectáculo imperdible, de ribetes internacionales, con una calidad de primer nivel y con grandes músicos. La Baita está lista, con el mejor sonido e iluminación, una gran puesta en escena y las ganas de recibir a semejantes artistas. La cita será este sábado a partir de las 21.