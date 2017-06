Retama, un emprendimiento cargado de diseño y buen gusto

Se trata de una iniciativa local que tiene por objetivo la decoración de espacios. Restauración de objetos, diseños exclusivos y arreglos florales para la distinción de hogares, empresas y eventos.

Marcar la diferencia saliendo de lo tradicional, utilizando nuevas tendencias, aplicando buen gusto y con la posibilidad de elegir cómo hacer para lucir tu hogar, tu fiesta, tu evento son algunas de las muchas características que Sofía Fidani cuenta de sus emprendimientos Retama Deco Estudio y Retama Florería.

Sofía es diseñadora y comenzó, hace unos años atrás, con un local en una de las más conocidas galerías de Bariloche. Al darse cuenta de que no le daba el tiempo para atender el negocio y realizar los trabajos, decidió comenzar a moverse por medio de las redes sociales y hoy cuenta con dos emprendimientos diferentes.

Se trata de RETAMA Deco Estudio donde se realizan proyectos integrales e individuales a pedido y diseño acorde al espacio y gusto del cliente. Desde la puntilla hasta cada detalle de color de un almohadón hasta proyectos grandes como un local comercial, el living de una casa o una casa entera.

En el mismo trabaja con textiles, es decir: cortinas, almohadones, acolchados, etc. y con muebles: tapizados, fundas de sillones, retapizados, restauraciones de muebles antiguos, etc. “Tratamos de traer un poco de las tendencias y moda en decoración acomodándolo al espacio de Bariloche que también es bastante particular” explicó Sofía a Económicas Bariloche. “Con ayuda de varios profesionales de diferentes oficios como carpinteros, tapiceros, etc. la idea es realizar un trabajo final remarcando la buena calidad y confianza”, agregó.

Por otro lado RETAMA Florería es el otro emprendimiento en el cual Sofía trabaja junto a su socia Marisa Mischkowsky. Ambas realizan ambientación de espacios con flores, desde un evento en una fecha particular (casamientos, cumpleaños, reuniones), hasta arreglos florales para hoteles (de forma semanal) y casas particulares, “mucha gente quiere tener un arreglo de flores todas las semanas y nosotras los hacemos y se los llevamos a gusto de la persona y acorde al hogar” contó Fidani.

“Destacamos la calidad desde la mano de obra hasta con todos los materiales con los que trabajamos. Es por eso que intentamos que el sillón, por ejemplo, te dure lo mismo que lo que le duro a tu abuela antes de que te lo dé” remarcó Sofía.

Por último concluyó con que lo ideal es “realizar un trabajo bien personalizado, ir a la casa elegir juntos en el catalogo de telas, ver los colores y charlar un poco para poder hacer sentir a gusto al cliente”.

Para más información ingresar a la fanpage Retama Deco Estudio ó Retama La Florería y sino al teléfono 154295114. (Económicas Bariloche)