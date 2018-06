La nieve dejó pasajeros varados en la terminal de ómnibus

La Terminal de Ómnibus se transformó este lunes en un hervidero de quejas, debido al bloqueo de las rutas por la nieve que mantuvo a cientos de pasajeros impedidos de viajar.

Algunos tenían boleto para el sábado y pasaron dos noches en espera. Recién después del mediodía llegó la noticia de que Vialidad habilitaba el paso hacia Neuquén y comenzaron a salir algunos servicios chárter y también de empresas de línea.

La estrechez e incomodidad de la terminal también jugó en contra de los viajeros, algunos de los cuales pernoctaron en el lugar. Fue por ejemplo el caso de Luis Tapia, chileno, de unos 60 años, quien salió de Valdivia hacia Neuquén con un servicio de Andesmar y quedó varado el sábado en Bariloche.

“No es justo que nos hagan ésto, no nos dieron alojamiento -se lamentó-. Las empresas te venden el pasaje y después, que el pasajero que se arregle. Que contraten unas cabañas por lo menos. Uno no pide comida, sólo pide descansar”.

Para muchos el principal contratiempo fue la información contradictoria, sin un horario cierto de salida, lo cual los obligó a permanecer horas y horas en la Terminal para no quedarse a pie.

Otros eligieron otras alternativas y se quejaron por la pérdida de dinero, ya que las transportistas no devolvían el importe del pasaje.

Iván Lantes, de Buenos Aires, tenía boleto de regreso para ayer a las 17 y no pudo viajar. “No tengo dinero y no sé qué hacer si no salimos ya -afirmó-. Los empleados de las empresas tienen un trato maquinal e inhumano”.

Al mediodía había en la terminal no menos de 200 personas en espera. Algunos consultaban teléfonos y notebooks para detectar nuevos partes de ruta y pronósticos del clima. Una mujer que no quiso dar su nombre explicó que debía viajar a Esquel y la empresa Vía Bariloche también había suspendido ese tramo, a pesar de que en principio no había bloqueo alguno.

Desde la CNRT aseguraron que no pueden informar a la prensa sin autorización de Buenos Aires. Pero este diario pudo saber que sólo en la mañana de hoy hubo al menos cuatro denuncias formales contra empresas de transporte por servicios no prestados.

Descargos mediante, las transportistas pueden llegar a recibir fuertes multas, con un piso de 30 mil pesos. Según está legislado, la obligación de garantizar alojamiento a los pasajeros que quedan varados corre para aquellos que están “en tránsito”, es decir cuando el viaje ya comenzó, pero no para partidas suspendidas. (Río Negro – Bariloche)