Radagast promete un show “al palo”, este domingo en el teatro La Baita

El reconocido comediante Radagast llegará por primera vez a San Carlos de Bariloche, para presentarse en el teatro La Baita este domingo 30 de agosto desde las 20 horas. Entradas a la venta en el Centro Cultural del Disco, Mitre 318.

El multifacético Radagast pasó del teatro under a Telefe, y en plena gira nacional hará escala en Bariloche. Agustín Aristarán, que con su talento saltó de las redes sociales al teatro y la televisión conocido como Radagast, es un comediante, actor, mago y artista que forma parte del staff de “En qué mano está” con el “Chino” Leandro Leunis por Telefe.

En su paso por el teatro La Baita, el showman mostrará sus facetas disfrutando de la complicidad con el público local.

—¿Cómo sentís estar más tiempo viajando que en escena?

—Me dan ganas de conocer los lugares pero no se puede, tengo una gran cantidad de compromisos que no me permiten quedarme, es lo que más lamento de los viajes… igual un rato nos hacemos, antes de la función recorremos un poco.

—¿Cómo es el show que vas a hacer en Bariloche?

—Es un show de comedia con stand up, humor físico, música en vivo y mucho cambio de personajes. Es un espectáculo de comedia “antidisciplinario”: antes decía multidisciplinario, pero me gusta decir así, porque no hay una disciplina específica. Si hay que buscar una para que la gente lo entienda, es comedia; no es una comedia clásica. Te aseguro que no se van a aburrir: el show va al palo durante una hora y media.

—Bien completo, integral.

—Exacto, me copa eso: que sea bien ecléctico. Va de una cosa a la otra siempre con un hilo conductor, es un show que tiene un funk que me gusta mucho, estoy muy contento y eso me deja muy tranquilo porque es un show que me gustaría sentarme a ver. De hecho, está filmado en varios formatos.

– ¿La realidad está presente en tus presentaciones?

– No: ni actualidad, ni fútbol ni política. Por ahí, un poco de actualidad… Trabajo mucho en el guión del espectáculo, y no subo al escenario a hacer cualquiera; está todo pensado. Hay ideas que me surgen y las anoto y las desarrollo. Otras que se me ocurren y las hago en el momento. No es subir al escenario y decir cuatro o cinco boludeces, aunque debe parecer así. De todos modos, hay improvisación, pero entiendo que sin estudio ni guión previo, no hay improvisación. Y así aparecen momentos de repentismo, pero el guión es fundamental, es la estructura del show.

—“¿En qué mano está?” te permitió una llegada más grande y familiar?

—Sí, las redes sociales han hecho estragos en mi vida -en el buen sentido de la palabra- entonces empecé a vivir mejor el tema de la popularidad. Pero la tele llega a otro publico que no consume redes sociales y eso es genial.

—¿Hacés un balance con todo lo que lograste?

—Eh… no me detengo a pensar ‘uy, mirá ésto que me está pasando’, lo agradezco y lo vivo con mucha felicidad pero sigo pensando que el camino siempre está empezando, que siempre hay una bocha de cosas por hacer, que sigo para adelante, me gusta eso: pensar que estoy empezando todo el tiempo. He hecho giras internacionales y siempre me pasó lo mismo: ‘Estoy arrancando, estoy empezando’. Siempre es un arrancar constante, tengo que mantener ese aspecto de amateurismo, el que te da ganas de seguir haciendo cosas.