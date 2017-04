Proyección de cortometrajes en el microcine del Teleferico Cerro Otto

Este domingo 9 de abril, se realizará en la Otto House Music (Disco y Microcine) de Teleférico Cerro Otto un evento en el que se proyectarán cortometrajes de géneros y temáticas diversas, organizado junto a Kiwiproducciones Audiovisuales, de Damián Leibovich (*).

Durante la tarde del domingo, en la Disco y Microcine ubicada en la cumbre de Teleférico Cerro Otto, se podrá disfrutar de cortos de realizadores argentinos y extranjeros, seleccionados especialmente por Leibovich para este encuentro.

Dividido en dos secciones, internacional y nacional, este primer encuentro en el complejo turístico barilochense, comenzará a las 14 horas del domingo 9 de abril y quienes asciendan podrán presenciar la totalidad de los cortos o seleccionar los que deseen.

Para esta ocasión Teleférico Cerro Otto ha fijado una entrada general especial de 50 $ por persona, que incluye el ascenso/descenso en góndolas y la totalidad de las proyecciones, recordando que como ocurre durante todo el año, los menores de hasta 5 años, acompañados siempre de un adulto responsable, ingresan sin costo alguno. En todos los casos, al momento de adquirir los tickets se deberá presentar DNI que acredite domicilio de residencia en Bariloche. Esta tarifa no incluye actividades aranceladas en la cumbre (deslizamiento en Otto Kart; caminatas guiadas, Funicular de la Cumbre ni Circuito Otto, como así tampoco el consumo en Confitería Giratoria, todo ello siendo OPTATIVO para quienes así lo deseen).

Los tickets se adquieren el mismo día en ventanilla del km 5,000 de Av de los Pioneros, en donde se encuentra ubicada la Estación Inferior de Teleférico Cerro Otto pudiendo, quienes así lo deseen, ascender desde las 10 de la mañana para disfrutar del complejo.

Las proyecciones se desarrollarán de acuerdo al esquema que se detalla a continuación y según las siguientes calificaciones: ATP (Apta para Todo Público) y SAM 13 (Solo apta para mayores de 13 años):

DOMINGO 9/4, de 14 a 15:00hs aprox. SECCION CORTOS INTERNACIONALES

1) MONSTERS DOT COM: (4:50. Bruno Pieroni, USA). Comedia ATP

2) MR. DENTONN: (9:00. Ivan Villamel. España). Terror SAM 13

3) FABRICATION: (8:55. Bahaa Alkadumy, Irak). Drama ATP

4) COWBOYS & INDIANS: (4:11. Emilia Ruiz. España). Drama SAM 13

5) DIE FREUNDIN (The homegirl). (3:40, Iván Sáinz-Pardo, Alemania). Comedia dramática ATP

6) FOR ONE: (7:55, Mathieu Rivolier, Francia). Thriller / Policial SAM 13

7) RINGO ROCKET STAR AND HIS SONG FOR YURI GAGARIN: (9:59. Rene Nuijens. Holanda). Comedia grotesca ATP

DOMINGO 9/4, DE 15:30 A 16:30 APROX. SECCION CORTOS NACIONALES

1) LAS TRAMPAS: (7:32. Carolina Cortella. Argentina). Drama ATP

2) EL JUEGO: (7:54. Magalí Matilla. Argentina). Terror / Suspenso SAM 13

3) EL OTRO CUERPO: (7:17. Martina Matzkin, Argentina). Drama SAM 13

4) REGRESO: (12:23. Germán Gugliara, Argentina). Thriller SAM 13

5) ABYA YALA: (11:10. Sol Milito, Argentina). Documental ATP

6) BIZARRO VIDEO: (10:23. Mariano Juarez . Argentina). Documental ATP

7) PARTENAIRE: (6:32. Emiliano Romero. Argentina). Video Danza ATP

8) NO FUI YO, FUIMOS TODAS: (1:00. Camilo Accavallo. Argentina). Video minuto ATP

Desde Teleférico Cerro Otto deseamos que la comunidad barilochense comparta este encuentro que pretende, a partir de esta edición, no solo convertirse en un Festival Anual de Cortos, sino promover además la participación de realizadores patagónicos.

(*) Quienes deseen más información sobre el organizador Damián Leibovich pueden ingresar a: www.kiwiproducciones.com.ar/leibovich