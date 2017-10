Premio INNOVAR a proyecto desarrollado en Bariloche

En el marco de la decimotercera edición de INNOVAR (Concurso Nacional de Innovaciones), organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que se llevó a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2017 en el predio ferial de Tecnópolis, el proyecto obtuvo el premio en la categoría “Diseños con Madera de la Patagonia”

El proyecto se basa en el desarrollo de estrategias para la innovación tecnológica, a partir de procesos asociativos y redes de investigación multidisciplinarias, articulados con los contextos socio-productivos locales más vulnerables, promoviendo una efectiva participación ciudadana en la gestión pública. La experiencia se viene desarrollando desde el año 2013 en la ciudad de San Carlos de Bariloche y apunta a un desarrollo de tecnología para construcción en madera (impulsando el uso sustentable del recurso regional) en el marco de circuitos productivos interactorales que promuevan la diversificación de la economía local, apalancando los sectores más vulnerables de la comunidad. En el marco de estas metas, la innovación tecnológica que se plantea es de producto, proceso y gestión. Como producto hace uso de un recurso renovable de la región (pino ponderosa) que hasta el momento no ha sido considerado en el elenco de materiales nobles de la construcción y no posee trabajo silvicultural por lo que la propuesta se ha desarrollado con madera de raleo y no obstante ha sido suficiente (se espera en el futuro traccionar los trabajos de silvocultura y dinamizar la economía regional a partir del agregado de valor a la cadena productiva forestal).

Como este proceso ha generado una red productiva inter-actoral que incluye sectores de la economía local tales como productores pequeños (Cooperativa Laburar), talleres de oficio (Taller San José Obrero y Taller Angelelli) como así también productores forestales incipientes interesados en poner en marcha una economía forestal regional, junto a investigadores de CONICET de Córdoba (CIES) y Bariloche (CCT-Patagonia Norte) e INTA de Bariloche, en el marco de un encuentro de saberes-conocimientos diversos pero complementarios y sinérgicos. Como gestión ha generado una articulación de decisiones democráticas entre los actores participantes del proceso, incluido el municipio de San Carlos de Bariloche a través del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, la Provincia de Rio Negro a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de PROCODAS, PAD y PID; actores interesados en apalancar economías postergadas y promover el bien común.

Se construye actualmente el primer prototipo de esta tecnología en el barrio 96 Viviendas siendo este un salón de usos múltiples (SUM) para el centro vecinal de dicha comunidad, en el marco de la red de actores que participan de la experiencia productiva.